Развитие института адвокатуры обсудят на международной конференции в Минске

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Адвокатура и государство: пути взаимодействия" пройдет в Минске 2 ноября, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут.

Адвокаты стран бывшего Советского Союза соберутся в белорусской столице для обсуждения вопросов деятельности современной адвокатуры. Планируется, что в мероприятии примут участие руководители и представители адвокатских образований России, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Латвии, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана и Украины.

Коллеги обсудят развитие адвокатуры на современном этапе, ее роль в выполнении государственных задач, реформы в сфере адвокатуры, проблемы трансграничных правоотношений.

Представители адвокатур уже встречались в Минске в октябре 2015 года во время конференции "Актуальные вопросы адвокатской деятельности в странах СНГ и Балтии". Участники форума тогда были единодушны, что мероприятие станет началом возрождения традиций добросоcедства и плодотворного сотрудничества адвокатов этих стран.-0-