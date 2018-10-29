Развитие Национальной системы квалификаций позволит оперативно решать вопросы подготовки кадров - Минтруда

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная система квалификаций будет совершенствоваться в соответствии со стратегией, утвержденной постановлением Совета Министров №764 от 24 октября 2018 года, чтобы сблизить качественную подготовку кадров с потребностями рынка труда, обеспечить признание неформального образования, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Национальная система квалификаций (НСК) - это совокупность институтов, инструментов и механизмов, обеспечивающих взаимодействие рынка труда, системы образования и неформального обучения. По сути, это первый системный документ, определяющий политику государства, направленную на соответствие между потребностью экономики в кадрах, количественными и качественными показателями их подготовки.

"В целом в республике НСК обеспечивает определенный механизм взаимодействия системы образования и рынка труда как в сфере подготовки кадров в учреждениях образования, так и организации труда работников у нанимателей. Но отмечается несоответствие структуры и качества образования потребностям рынка. Результаты обучения зачастую не соответствуют требованиям, предъявляемым нанимателями к квалификации работников , - обратили внимание в Минтруда. - В свою очередь система образования не обладает информацией о реальной потребности рынка труда, в частности отсутствует информация о требуемых компетенциях, направлениях и масштабах подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Также все большее значение приобретает неформальное образование человека на протяжении всего периода его трудовой активности. При этом в республике отсутствует система признания квалификации, которая достигнута работником вне системы образования либо самостоятельно".

В документе также определены цель, задачи и этапы совершенствования НСК, организационно-правовой механизм ее функционирования. Принятие стратегии обусловлено необходимостью совершенствования существующих и введения новых элементов НСК, таких как национальные и секторальные рамки квалификаций, секторальный совет квалификаций, профессиональный стандарт, система независимой оценки и сертификации квалификаций.

Стратегия рассчитана на средне- и долгосрочную перспективу в соответствии с Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы.

Также утвержден план мероприятий, который включает разработку прогноза потребности рынка труда в кадрах по профессионально-квалификационным группам, создание Национального совета по развитию системы квалификаций, подготовку изменений в Трудовой кодекс в части совершенствования НСК, разработку проекта нормативного правового акта о независимой оценке и сертификации квалификаций.

Ожидается, что мероприятия будут реализовываться в два этапа: 2018-2020 годы - формирование законодательной базы и проведение организационной работы по внедрению новых элементов НСК; 2021-2025 годы - внедрение новых элементов НСК в сферах труда и образования.

"Реализация стратегии позволит создать эффективные инструменты и механизмы обеспечения баланса спроса на квалификации со стороны рынка труда и предложения со стороны системы образования и неформального обучения, оперативно обновлять Национальную рамку квалификаций, чтобы обеспечить связь сфер труда и образования, развивать способы получения квалификаций и признание результатов всех видов обучения (в том числе неформального) и т.д.", - добавили в министерстве.-0-