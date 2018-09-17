Реальные денежные доходы белорусов в январе-июле возросли на 7,7%

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-июле составили 107,7% к уровню аналогичного периода 2017 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,3%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, - 7,9%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) - 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы - 4,4%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения - денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.-0-