Реальные денежные доходы белорусов в январе-июле возросли на 7,7%

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-июле составили 107,7% к уровню аналогичного периода 2017 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,3%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, - 7,9%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) - 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы - 4,4%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения - денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.-0-
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