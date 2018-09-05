5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Редакция газеты "Советская Белоруссия" переименована в "Издательский дом "Беларусь сегодня". Соответствующее распоряжение подписала глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова, сообщает БЕЛТА.

Таким образом, процесс совершенствования системы центральных печатных СМИ, начатый в 2013 году с присоединения к редакции ряда республиканских изданий, завершен. Издательский дом выпускает газеты "СБ. Беларусь сегодня", "Рэспублiка", "Народная газета", "Сельская газета", "Знамя юности". В структуру издательского дома также входят "Альфа-радио" и интернет-портал www.sb.by. Совместно с российскими партнерами реализуются проекты "Союз" и "Союзное вече".

"Процесс совершенствования системы печатных СМИ - не просто внешняя трансформация. Параллельно шла большая организационная работа. Ведь речь идет о большом коллективе, высококвалифицированных кадрах. Скажу больше: история наших изданий - это история страны. К примеру, наша ведущая газета появилась в далеком 1927 году и первые 10 лет выходила под названием "Рабочий", а с 1937 года и практически до наших дней называлась "Советская Белоруссия". Сейчас, очевидно, настало время, чтобы бренд, к которому уже привык читатель, - "СБ. Беларусь сегодня" - стал в том числе юридическим фактом", - сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук.

По его словам, сложившиеся традиции и редакционная политика будут продолжены. "А именно: мы и дальше будем писать правдивую летопись нашей прекрасной земли и нашего славного трудолюбивого народа. В этом главная задача издательского дома "Беларусь сегодня", - сказал Дмитрий Жук.-0-