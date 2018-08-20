Регистраторы начнут в ноябре отработку адресов для переписи населения

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Регистраторы начнут отработку адресов для переписи населения в ноябре текущего года. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ноябре этого года регистраторы пройдут все жилые и нежилые помещения, у каждого на планшете будет загружен участок для отработки. Но прежде нужно уточнить данные по адресному хозяйству, сейчас проделывается огромная работа совместно с ЖКХ, МЧС", - сказала Инна Медведева.

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