19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцию первой взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск начнут через год. Такая информация прозвучала в специальном репортаже проекта "На контроле Президента" на телеканале "Беларусь 1", информирует БЕЛТА.

Полоса была построена еще в 80-е и нуждается в постоянном ремонте, а это требует периодического закрытия воздушной гавани и от $1 млн до $2 млн за сезон. После реконструкции такая необходимость исчезнет.

День сдачи второй взлетно-посадочной полосы - 7 ноября. Работы вышли на финишную прямую: степень готовности - 90%. Заканчивается поставка светосигнального, радиотехнического и метеорологического спецоборудования. В ближайшее время начнется его установка и пройдет обследование полосы с воздуха. "Вторая полоса даст нам возможность развиваться без ограничений. Две взлетно-посадочные полосы позволят Национальному аэропорту Минск не прекращать полеты ни при каких условиях", - отметил генеральный директор аэропорта Дмитрий Меликян.

Во время II Европейских игр в Национальном аэропорту Минск будут работать обе полосы.

Как сообщалось, строительство второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск началось в октябре 2016 года. Она будет оснащена комплексом современного оборудования, обеспечивающего возможность принимать все типы воздушных судов без ограничений.-0-