РЕПОРТАЖ: Белорусские роддома - от партнерских родов до ЭКО

Семья Кожух получила второй важнейший подарок в своей жизни - в апреле у них родилась еще одна дочка. С именем пока не определились - есть время подумать, призналась журналистам молодая мама Софья, которую мы встретили во время посещения Городского клинического родильного дома №2 в Минске. Журналисты приехали сюда, чтобы оценить современные возможности, которые предоставляют столичные роддома - от партнерских родов до вспомогательных репродуктивных технологий.

Для семейной пары это уже вторые партнерские роды. Первую дочку также рожали вместе в роддоме №2. "Конечно, это решение пришло не сразу. Сначала сходили на курсы, которые нам, кстати, очень помогли, в том числе в дальнейшем при уходе за малышом", - рассказала Софья. Что касается совместных родов, у женщины остались самые положительные впечатления. Она уверена: все прошло отлично во многом благодаря поддержке и помощи супруга. И конечно, профессионализму всего медицинского персонала, добавила молодая мама.

Возможность проведения партнерских родов сегодня есть во всех родовспомогательных учреждениях столицы, а таковых здесь пять. Чтобы семья чувствовала себя по-домашнему уютно, организованы комфортные палаты или индивидуальные родильные залы, отметила главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Иконостасова.

Партнерские роды - услуга не бесплатная. Предоставлять такую возможность на бесплатной основе, несомненно, будет проблематично. В частности, паре необходимо обеспечить индивидуальную акушерку. К тому же столичные роддома, построенные еще в советское время, не располагают нужным количеством отдельных палат. Чего не скажешь про новые учреждения, где применяются инновационные решения и обеспечивается особый комфорт. К таким родовспомогательным учреждениям новейшего типа в Минске можно отнести роддом №5. Он функционирует всего два года и является самым крупным в столице.

Кроме того, уже второй год в роддоме 6-й городской больницы функционирует внебюджетное отделение для проведения партнерских родов. Здесь есть два родильных зала и шесть палат семейного типа, которые представляют собой квартиру-студию. На родах может присутствовать супруг, а в послеродовом периоде организован свободный доступ родственников. Кстати, именно в этом роддоме проходит максимальное количество партнерских родов.

Заходим в следующую палату второго роддома. Молодая мама Екатерина Бутенко рожала без супруга, однако эмоций у нее не меньше. Дочка Дарья родилась богатыршей - весом 4,6 кг и ростом 59 см. "Даже не думали, что девочки бывают такие большие. Обычно говорят про мальчишек, что они богатыри, но у нас богатырша. Будем надеяться, что будет волейболисткой", - делится впечатлениями женщина.

Врачи сразу предупредили будущую маму, что ребенок будет крупный. Тем не менее естественные роды прошли без осложнений. "Хочу сказать отдельное спасибо врачам. Сработали ювелирно, мастерски, профессионально. Все прошло гораздо легче, хотя ребенок крупнее, чем первый", - рассказала Екатерина. Пополнения в семье дома ждет пятилетний сын Роман.

Минздрав и комитет по здравоохранению стараются идти навстречу населению и предлагают новые формы работы, которые бы позволяли большему числу граждан получать реальную индивидуальную помощь. Например, летом планируется провести акцию-конкурс "Роддом, доброжелательный к семье". Каждое родовспомогательное учреждение проведет день открытых дверей для всех желающих. Специалисты ответят на интересующие вопросы и проведут экскурсии. По совокупности критериев в итоге выберут лучшее учреждение. Оцениваться будут качество оказываемой помощи, профессионализм работников, результаты анкетирования семейных пар и др. "Это позволит медикам более открыто разговаривать с семейными парами. Тем более что в акушерской и неонатальной службах нет случайных людей", - уверена Ирина Иконостасова.

В том случае, когда ребенок рождается недоношенным, на помощь приходят специалисты отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Такие детские реанимации открыты сегодня практически в каждом столичном роддоме. Второй роддом специализируется на оказании помощи детям, которые считаются глубоко недоношенными. В специальных инкубаторах высокого класса дети, в том числе с экстремально низкой массой тела, получают интенсивную терапию и дальнейшее выхаживание. В них поддерживаются комфортные для малыша условия: определенная температура, влажность, звуко- и шумоизоляция. В реанимации недоношенные новорожденные могут находиться довольно длительное время - до полугода. До тех пор, пока они не будут готовы к совместному пребыванию с мамой.

"Наша основная задача при рождении таких детишек - оценить, насколько они адаптировались к внеутробному существованию. В первую очередь боремся с дыхательной недостаточностью - это основная проблема, которую в первую очередь стараемся компенсировать. Большинство детей нуждаются в проведении искусственной вентиляции легких", - сказал анестезиолог-реаниматолог отделения Павел Гапличник. К счастью, таких малышей удается достаточно успешно выхаживать. Например, этот ребенок за месяц лечения увеличился в массе тела практически в два раза - хороший показатель. Конечно, медики при оценке состояния новорожденного обращают внимание не только на массу тела. Оцениваются показатели гемодинамики, анализы, поведение малыша, усваивание им питания и др.

"Клиническая картина всегда строго индивидуальна. Одних детишек с весом 1,7-1,9 кг мы уже готовы отдать маме для совместного пребывания. Другие новорожденные весом даже более 2 кг еще не готовы к этому, требуется дальнейшее выхаживание в условиях реанимации. Как правило, чем на меньшем сроке беременности родился малыш, тем более серьезная реанимационная помощь ему необходима", - добавил Павел Гапличник.

Городской клинический родильный дом №2 в Минске - уникальное в своем роде учреждение. Женщины приходят сюда с проблемой (имею в виду бесплодие), а уходят - с малышом. В структуре роддома создан Городской центр планирования семьи. Ежегодно сюда обращаются более тысячи пациентов. На сегодня на учете в центре стоит более 5 тыс. пар. У большинства из них - бесплодие. Тактика лечения зависит от многих факторов. Молодые девушки, как правило, сначала проходят консервативное лечение, которое может занять до года. Если после первого этапа наступает беременность, будущих мам наблюдают здесь же в течение всего срока, затем они рожают во втором роддоме. Пациенты, в отношении которых консервативное лечение оказалось неэффективным, переходят на следующий этап - в отделение вспомогательных репродуктивных технологий, где лечение также может занимать до года. Ради справедливости стоит отметить, что эффективность ЭКО составляет около 40%. То есть беременность наступает в 40% случаев.

Святая святых - это лаборатория, где производится экстракорпоральное оплодотворение. В обычный день дверь сюда закрыта, но журналистам показали, как происходит рождение новой жизни.

Заведующая консультативно-диагностическим отделением Жанна Романчук предупреждает, что за один день ЭКО не делается. Это достаточно длительный процесс. В течение двух месяцев необходимо подготовить пациентку. Далее производится операция по забору фолликул, из которых эмбриолог в дальнейшем в условиях специальной воздушной среды отбирает яйцеклетки и с помощью манипуляторов производит их оплодотворение. Эмбрионы помещают в инкубаторы, где происходит их дальнейший рост. Далее эмбрион пересаживают женщине - и наступает беременность.

Для выбора метода оплодотворения - классического ЭКО или ИКСИ (интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида) - существуют определенные критерии. Как пояснила врач лабораторной диагностики кабинета вспомогательных репродуктивных технологий Светлана Макарская, метод ИКСИ, в частности, выбирают, когда получили малое количество яйцеклеток или процедуру проходит возрастная женщина, либо у пациентки предыдущие попытки ЭКО оказались неудачными. Если же это относительно молодая здоровая пара, если морфология клеток в норме, выбор делается в пользу классического ЭКО.

Бывают ситуации, когда сразу же произвести пересадку эмбриона женщине нельзя, продолжает Жанна Романчук. Пациентка должна беременеть в наиболее благоприятное для нее время, когда она здорова и хорошо себя чувствует. Если есть необходимость в отсроченной процедуре ЭКО, эмбрионы замораживают и хранят в криохранилище. Здесь они могут находиться до полугода. Это необходимо, когда, например, предыдущая попытка ЭКО оказалась неуспешной, и женщине необходимо пройти дополнительное лечение. "Наши старания должны завершиться беременностью. Женщина должна уйти от нас не только с ребеночком, но и сама максимально здоровой", - добавила заведующая отделением.

В одном из центров вспомогательной репродукции пошли еще дальше, освоив самую высокотехнологичную на сегодня технологию - преимплантационную генетическую диагностику. По словам руководителя центра Леонида Гуда, программа "24 хромосомы" позволяет выявить у эмбриона возможные генетические дефекты, тем самым исключить для пересадки те, которые имеют аномалии.

По словам эмбриолога Аллы Жабинской, преимплантационная диагностика - возможность отселектировать генетическую патологию и таким образом увеличить шансы женщины забеременеть и родить здорового ребенка. В этом случае нивелируется в том числе и возрастной фактор. В настоящее время считается эталоном работы любой лаборатории, когда происходит перенос единственного нормального, генетически полноценного эмбриона.

"За проведением ЭКО приходят в основном возрастные женщины. Основная проблема у них - увеличение с возрастом частоты анеуплоидий - нарушений числа хромосом. С возрастом риски увеличиваются в десятки и сотни раз. Когда женщина приходит делать ЭКО в 25 лет, вероятность того, что у нее будут нормальные эмбрионы, составляет около 60-70%. Если женщина приходит после сорока, вероятность генетической нормы среди всех ее эмбрионов составляет около 5-10%. Чтобы выбрать норму, нужны генетические тесты", - сказала Алла Жабинская.

"Особенно актуальна преимплантационная диагностика для тех семей, у которых выявлены какие-то изменения кариотипа. Велика вероятность, что их дети также будут иметь дисбаланс хромосом и, возможно, множественные врожденные пороки развития. Поэтому нужно отобрать эмбрионы, которые унаследовали только нормальный набор хромосом", - рассказала биолог генетической лаборатории центра Ольга Якуц. Без такой диагностики пара может делать ЭКО несколько раз и каждый раз получать выкидыши либо рождение детей с определенными пороками развития. Благодаря преимплантационной диагностике из эмбрионов отбирают генетически полноценный и пересаживают его женщине - она получает долгожданную беременность.

Бесспорно, материнство - самая большая радость для каждой женщины. Говоря "до свидания" медикам, которые помогли появиться на свет маленькому чуду, родители бесконечно их благодарят: "Спасибо. Мы очень счастливы. Посмотрите, какое счастье у нас теперь растет".

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ,

ФОТО Егор ПАВЛЮЩИК,

БЕЛТА.-0-