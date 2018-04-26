РЕПОРТАЖ: Юные дипломаты из Нарочи и Мяделя встретились с послом Турции

Школьники из Нарочи и Мяделя, которые изучают английский язык, впервые стали участниками заседания клуба "Юный дипломат" в Доме дружбы в Минске. Сегодня они встретились с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в Беларуси Кезбан Нилваной Дарамой.

Знаменательно, что это мероприятие состоялось в Год малой родины. Приезд школьников инициировала обозреватель отдела по освещению деятельности Президента Беларуси БЕЛТА, член президиума Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами, член правления Белорусского союза женщин Алина Гришкевич, которая является выпускницей Нарочской СШ №1. По ее же инициативе были проведены митинги-реквиемы в сожженной в годы войны деревне Шкленниково (где погиб прадед Алины Гришкевич), а также серия посвященных композитору Шостаковичу белорусско-французских концертов в Мядельском районе.

Участники клуба "Юный дипломат". В Центре - Алина Гришкевич

Сельские дети обладают большими талантами и возможностями, уверена инициатор проекта. И у них есть перспективы для реализации своих способностей в самых различных сферах - дипломатии, экономике, сельском хозяйстве, науке, культуре и других. С учетом современных реалий знание иностранных языков является непременным условием высококлассных специалистов любого профиля. Английский - один из универсальных языков общения. Именно на английском и прошло заседание клуба "Юный дипломат".

Кезбан Нилвана Дарама

Участники клуба "Юный дипломат"

Ребята из Нарочской СШ №1, а также из Мядельской гимназии-интерната поначалу робели - как никак большинству из них впервые приходилось видеть зарубежного посла не по телевизору, а, что называется, вживую и запросто с ней общаться.

Участники клуба "Юный дипломат"

Кезбан Нилвана Дарама отметила, что сама мечтала побывать на Нарочи, а когда узнала об инициативе встречи со школьниками из этого региона в Доме дружбы, то с удовольствием согласилась. Она подробно рассказала юным дипломатам о своей стране, системе образования и молодежной политике. "Я часто путешествую и всегда встречаюсь с молодежью, а здесь молодежь приехала на встречу со мной. Очень приятно общаться с вами и отвечать на ваши вопросы", - сказала посол Турции.

Кезбан Нилвана Дарама

А вопросы были самыми разными: что нравится дипломату в Беларуси, что напоминает о родине, скучает ли она по дому. К примеру, в числе интервьюеров были нарочские школьники Анна Селявко, Ольга Яцыно, Софья Волкова. Девочки хорошо формулировали вопросы и получили очень подробные ответы. Посол Турции с удовольствием общалась с молодежью.

Участники клуба "Юный дипломат"

Для юных гостей из Мядельского района была подготовлена и музыкальная программа в исполнении образцовых ансамбля народной песни "Святкi" и театра танца "Ирис-шоу".

Мероприятие прошло в теплой и непринужденной обстановке и продолжалось за рамками протокольной части - все желающие сфотографировались с послом.

Встреча в Доме дружбы была проведена во взаимодействии Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами и посольства Турции в Беларуси, а также при поддержке Мядельского райисполкома.

Во время встречи

К необычному заседанию клуба "Юный дипломат" проявили интерес республиканские СМИ, а также районная газета "Нарочанская заря". Поэтому юные дипломаты попали под прицелы видеокамер и фотоаппаратов.

Кем бы ни стали в будущем сегодняшние школьники из Нарочанского края, главное, чтобы любовь к родной земле, желание получать новые знания и использовать их на благо своей родины, в том числе и малой, были в основе их жизненной позиции.

Фото Максима Гучека,

БЕЛТА.-0-