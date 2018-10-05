РЕПОРТАЖ: Как белорусские журналисты немного пошаманили

"Шаман живет в глухом краю, но я туда билет достану", - пела Алла Пугачева в одной своей ранней и не слишком известной песне "Бубен шамана". В отличие от примадонны, представителям белорусских СМИ не пришлось доставать билеты в таежный край: поездку сюда для них организовал Постоянный комитет Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Беларуси и Международным информационным агентством "Россия сегодня". И хотя пресс-тур назывался "Белорусская диаспора Прибайкалья: авторитет, активность, самобытность", было грех не воспользоваться представившейся возможностью и не познакомиться с самобытной культурой местных коренных жителей - западных бурят. Тем более что, как они утверждают сами, смешение крови именно с поселившимися в Приангарье в начале ХХ века во времена Столыпинской реформы представителями белорусской нации сделало бурят более статными и выносливыми.

Если восточные буряты придерживаются буддисткой религии, то многие их западные собраться поклоняются своему старому верованию - шаманизму. Местные жители ждали нас в священном для себя месте: там, где по преданию состоялась встреча враждовавших долгое время бурятских племен. Именно здесь их вожди договорились о мире, и с тех пор оно почитается особо.

После отдания дани уважения хозяевам местности - божествам эжинам, белорусским журналистам было позволено принять участие в ритуале призыва хорошей погоды. Наши усилия, видимо, не прошли даром: весь день было тепло и светило яркое солнце.

Представители СМИ стали участниками еще одного обряда - очищения огнем. Будем надеяться, что он тоже окажется действенным и все помыслы журналистов будут теперь исключительно чистыми и добрыми.

О некоторых других шаманских обрядах мы смогли узнать только теоретически: в Национальном музее Усть-Ордынского Бурятского округа. Особое внимание здесь привлекает уникальная коллекция бурятских оберегов. К примеру, этот - Хаан Хоотэ, состоящий из шести фигур - пяти женских и одной мужской, является покровителем материнства и младенчества. Он дает счастье и богатство супругам, висел, как правило, в юрте над супружеским ложем.

Оберег Буртэг Убгэн, или Смуглый старец, является хранителем семьи, рода, от него зависела удача на охоте, а также благополучный исход болезни.

Этот оберег под названием Ухаа-Солбон олицетворяет собой великую производительную силу природы. Он также покровительствует появлению хороших сыновей, поэтому располагался на женской половине юрты.

А вот тот самый бубен шамана, о котором, возможно, и пела Алла Пугачева. Ударить в него нам не разрешили, так как он старинный и из-за хрупкости уже вряд ли может служить по прямому назначению.

Зато местные жители продемонстрировали нам свои неповторимые народные песни и танцы.

Живого шамана мы, к сожалению, так и не увидели. Западные буряты тщательно оберегают свой духовный мир от досужих взглядов, лишь ненамного приоткрывая завесу тайны.

Эдуард ПИВОВАР,

ФОТО автора,

БЕЛТА.-0-