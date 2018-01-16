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РЕПОРТАЖ: Как на МТЗ годовщину промышленного туризма отмечали

Общество 16.01.2018 | 18:23

Сложно в это поверить, но факт остается фактом: с момента основания и в течение последующих 70 лет Минский тракторный завод был закрыт для посещений. Ни дней открытых дверей, ни групповых и индивидуальных туристических программ. И только два с половиной года назад было решено снять эмбарго. Причем не просто снять, а развить направление до полноценного промышленного туризма. Как раз сегодня исполнился ровно год, как на МТЗ ступила нога первого промтуриста. И предприятие решило это отметить.

Сегодня в гостях у МТЗ ученики подшефной средней школы №87, учащиеся Минского государственного машиностроительного колледжа и студенты следственно-экспертного факультета Академии МВД. Кстати, будущие следователи год назад были первыми промышленными туристами на тракторном заводе.

На брендированном автобусе туристов доставили в святая святых - цех, где работают два главных сборочных конвейера. На одном из них собирают тракторы мощностью от 50 до 100 л.с., в том числе самую массовую модель завода BELARUS-80, на другом идет сборка более мощной техники, под капотом которой от 100 до 200 л.с. Трактора большей и меньшей мощностей собираются в цехах малых серий и опытного производства.

С конвейера трактор съезжает самостоятельно: в него заливают топливо, заводят и отправляют на обязательную обкатку. После этого техника готова к продаже.

Далее по программе для школьников было подготовлено спортивно-производственное развлечение - конкурс на скорость раскручивания и закручивания гаек на колесе трактора. Суть такова: три команды по четыре человека должны сначала раскрутить четыре гайки, а потом их же закрутить. Члены победившей команды соревнуются между собой во втором туре, где и определяется победитель.

Победителем стала ученица 7-го класса СШ №87 Анастасия Герасимович. На вопрос журналистов, как же удалось обогнать мальчишек, Настя ответила, что с самого детства помогала папе и дедушке, когда те работали на тракторе на приусадебном участке. "Сегодня на заводе посмотрела, как собирается техника. Это интересно", - рассказала она.

Как выяснилось, годовщина промышленного туризма на МТЗ - это повод не столько подвести итоги, сколько озвучить далеко идущие планы. О результатах и перспективах рассказал генеральный директор предприятия Федор Домотенко.

В частности, Федор Домотенко рассказал, что в прошлом году МТЗ посетило 810 туристов из 34 стран. В топ-5 лидеров - Эстония (155 человек), Латвия (147), Россия (115), Германия (80) и Испания (48).

Что касается граждан Беларуси, то в 2017 году МТЗ посетили 2,6 тыс. человек из 71 населенного пункта. Возраст большинства - 12-18 лет. Если брать конкретные населенные пункты, то больше всего туристов было из Минска - 713 человек. На втором месте Столбцы с 126 посетителями.

"Решение открыть завод для посетителей было принято в 2014 году. Но мы же понимали, что к этому нужно подготовиться, создать инфраструктуру. Первый день открытых дверей состоялся 29 мая 2016 года в рамках празднования 70-летнего юбилея МТЗ. И мы увидели будущее в развитии промышленного туризма", - рассказал гендиректор.

Востребованность экскурсий привела к принятию решения о введении дополнительных услуг для туристов. Так, с мая 2017 года МТЗ предлагает туристам катание по территории предприятия на самом мощном серийно выпускаемом тракторе BELARUS-3522 и услугу "собери трактор", благодаря которой посетители наряду с работниками главного конвейера участвуют в сборке тракторной техники. Специально разработана форма, в которой работают туристы. Кстати, ее можно купить после окончания экскурсии.

С начала 2018 года на МТЗ увеличили количество экскурсий, проводимых в рабочие дни предприятия. Теперь они проходят в 9.00, 11.00, 13.00 и 15.00. На экскурсию могут прийти посетители уже с девятилетнего возраста.

Еще одно новшество - подарочные сертификаты на услуги, предоставляемые в рамках промышленного туризма. Их может приобрести любой желающий.

Федор Домотенко не без гордости сообщил, что если еще в позапрошлом году от идеи развития промтуризма были убытки, то в этом году получена прибыль. "За четыре месяца работы, с момента открытия, музей заработал почти $5 тыс., получил прибыль $1 тыс. И это в период становления", - подчеркнул он.

Неплохо, по его словам, идет торговля сувенирами в фирменных магазинах. "За все, что мы продаем, заработали $34 тыс., прибыль составила $7 тыс.", - рассказал Федор Домотенко. Самыми популярными сувенирами, по его словам, являются брелоки и ручки.

Также оправдывает себя установка 5D-кинотеатра. С 27 сентября 2017 года по 13 января его посетили 682 человека. "Это один из самых лучших кинотеатров в Беларуси по уровню и качеству исполнения. Набор фильмов у нас богатейший", - заверил Федор Домотенко.

Из планов на будущее гендиректор озвучил установку симулятора вождения трактора. "Конструкторы разработали техзадание, мы поставили опытный образец, но нам не хватало реальной обстановки. Сейчас все доработали, думаю, ко Дню машиностроителя, который отмечается в последнее воскресенье сентября, он будет работать в полную силу", - сказал он.

Также МТЗ инициирует создание республиканского центра промышленного туризма. К этой работе планируется привлечь компании-партнеры, которые поставляют основные комплектующие для тракторов, - Минский моторный завод, "Белшину", БАТЭ, "Солео".

Кстати, торт, запечатленный на фото, пекли в ресторане "Колос", расположенном на территории предприятия. "Ресторан называется "Колосом", потому что наша техника работает на земле. А самое главное на земле - это хлеб", - подытожил Федор Домотенко.

Юлия ДЫЛЕНОК,

фото Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-

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Теги
предприятие, промышленность, репортаж, туризм
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