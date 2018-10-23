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РЕПОРТАЖ: Кинологический центр ВС в преддверии 25-летия

Общество 23.10.2018 | 17:20

Кинологический центр Вооруженных Сил Беларуси отметит в этом году 25-летие. Свою историю он ведет с 16 ноября 1993 года - тогда вышел первый приказ по только что созданной 1-й военной школе младших специалистов служебного собаководства. Сегодня Кинологический центр полностью обеспечивает белорусскую армию четвероногими бойцами, готовит кинологов и собак для МВД, а также обучает иностранных специалистов. Корреспонденты БЕЛТА побывали в гостях у военнослужащих центра и познакомились с немецкой овчаркой Цицероном и его вожатым, занявшими первое место в индивидуальном зачете на Армейских международных играх в этом году.

"Цицерон, где палка? - подзадоривает младший сержант Евгений Шатравко своего пса. - Палочки - это его слабость, за них готов на все. Хотя с первого взгляда так и не скажешь. Характер у него еще тот".

Цицерон - пятилетняя немецкая овчарка - гордость Кинологического центра. Холерик от природы, он привык ярко выражать свои эмоции. Как правило, у служебных собак часто меняются вожатые - солдаты-срочники, отслужив положенное время, возвращаются домой. У пса появляется новый человек. Так было и у Цицерона. "Я призвался в армию в ноябре 2017 года, попал сюда. Первые наши знакомства с Цицероном были так себе. Он характерный, войти к нему в вольер я никак не мог - не пускал. Зайти смог только спустя две недели, наверное, оголодал, кормить-то я его все это время не мог", - вспоминает Евгений Шатравко.

Уже в январе младший сержант со своей служебной собакой активно готовились защищать честь страны на престижных военных соревнованиях - Армейских международных играх. Для Евгения они стали первыми, для Цицерона - третьими.

"У Евгения Шатравко из молодого пополнения изначально были неплохие задатки, - рассказывает о подготовке к АрМИ-2018 начальник Кинологического центра ВС Андрей Бордуков. - Он занимался многоборьем на гражданке. Ему не хватало только умения стрелять и общаться с собакой. Всему этому мы научили его быстро. Уже через полгода они с Цицероном стали единой профессиональной командой".

Об этом говорит результат Армейских международных игр - золото в индивидуальном зачете и третье командное место. "Я сразу понял, что уровень всех моих соперников на играх очень высокий. Особенно сильны были военнослужащие Китая и России. Нелегко было состязаться с ними", - рассказал Евгений Шатравко.

"В этом году конкуренция на соревнованиях действительно была намного жестче, чем во все предыдущие годы. В конкурсе военных кинологов "Верный друг" участвовало восемь команд, в том числе такие гранды, как Россия и Китай. Но в итоге мы уступили всего один балл - не хватило фортуны. По сравнению с прошлым годом мы в разы улучшили свои результаты. Я горд за наших кинологов, они бегают и стреляют на уровне, а то и лучше победителей состязания", - отмечает начальник центра.

Конкурс "Верный друг" прошел в начале августа в российском городе Дмитров и состоял из четырех этапов. Первый - индивидуальная гонка. Во время второго участники проходили полосу препятствий. Затем команды кинологов соревновались в защитной службе. Последнее испытание проходило в форме эстафеты. "Женя со своей собакой в индивидуальной гонке показал первый результат. При этом они улучшили рекорд трасы более чем на одну минуту. Это просто отлично. Военнослужащий срочной службы - молодец. Я позвонил его родителям, всем, кто имеет отношение к его воспитанию, поблагодарил за такого сына и ученика. Мы его уже перевели на контракт. В следующем году он как один из лидеров нашей команды будет включен в состав сборной на АрМИ-2019", - поделился планами начальник.

Каждый год на военные соревнования отправляется команда в составе четырех основных кинологов, одного запасного и их служебных собак, плюс руководители команды и тренеры. Всего 10 человек. В этом году вместе с Цицероном ездил тоже знаменитый пес - немецкая овчарка Бакс с вожатым прапорщиком Александром Давыдовым. Бакс участвовал в играх третий раз и три года подряд занимал первое место среди кобелей на этапе "защитная служба". "Бакс у нас стал прототипом памятника служебной собаке, который будет установлен и открыт в нашем центре в преддверии юбилея. Достойный представитель породы", - считает Андрей Бордуков.

В декабре военные кинологи приступят к подготовке к Армейским международным играм-2019. Сейчас идет этап отбора участников и собак. "В ноябре в войска поступит молодое пополнение. Вполне вероятно, что среди призывников найдется тот, кто покажет высокие результаты и поедет с нами в составе сборной на соревнования", - добавляет начальник центра.

Чтобы попасть служить в Кинологический центр, прежде всего нужно желание. Предпочтение отдается молодым людям, связанным с клубами служебного собаководства, которые есть в каждом областном городе и некоторых районных. Во вторую очередь приоритет за теми, у кого имеется ветеринарное образование. Обратят внимание и на призывников, занимающихся спортом, например легкой атлетикой или биатлоном. А вот того, кто боится собак, в центр не призовут.

Собаки же в кинологический центр не попадают, в основном они здесь рождаются. В части занимаются племенным разведением служебных животных. "У нас есть родильное отделение, свой стационарный ветеринарный пункт. Это единственное место в Вооруженных Силах, где мы оказываем ветеринарную помощь служебным собакам, они ведь не только в центре есть. Оказываем услуги населению по ветобслуживанию и содержанию питомцев - так называемая гостиница, продаем желающим щенков служебных пород: немецкой, среднеазиатской, кавказской, бельгийской овчарок, лабрадора. Мы оказываем услуги по дрессировки. Большое внимание у нас уделяется сотрудничеству с другими силовыми структурами. Второй год центр готовит служебных животных по разыскной службе для УВД Мингорисполкома. Одна из этих собак недавно задержала преступника. Также мы участвуем в подготовке четвероногих бойцов для иностранных государств, в основном по розыску взрывчатых веществ", - рассказывает Андрей Бордуков.

Сейчас на повестке дня в Кинологическом центре - ремонты. В прошлом году обновили учебные классы, ко дню центра завершается ремонт уличной базы: патрульного и караульного городков, двух полевых классов для обучения военнослужащих весной и летом. В медицинской части тоже ремонт, он затронул родильное отделение и ветеринарный пункт, в последнем, кстати, уже стоит новый аппарат УЗИ. "В планах у нас закупить еще кое-какое оборудование, продолжим улучшать учебно-материальную базу. Ведь надо идти в ногу со временем. Основная задача на следующий год - это II Европейские игры. Наши военнослужащие и служебные собаки будут участвовать в обеспечении правопорядка на мероприятии. В частности, будут обследовать места массового скопления людей", - информирует Андрей Бордуков.

Актуальной задачей на все времена для Кинологического центра также является участие в патриотическом воспитании молодежи. Сюда классами приезжают школьники со всей округи и города Минска. Сегодня в гостях у четвероногих пушистых солдат учащиеся столичной школы №165.

Четвероклассница Катя мечтает вырасти и пойти служить в армию непременно кинологом. Она и служебную собаку себе уже приметила. "Собаки - очень умные существа, особенно такие, как здесь. Они хорошо понимают человека, выполняют команды, приносят пользу благодаря своим способностям. Большим животным в городе не очень комфортно, поэтому у меня нет собаки, хотя хотелось бы. Зато у меня есть котик, с ним тоже весело. Экскурсия очень понравилась. Запомнилось, как овчарки прыгали через горящие кольца. Мы волновались за собак, но они молодцы - перепрыгнули через все три кольца", - поделилась школьница.

Сотрудники центра рассказали детям о службе кинологов, о разведении и породах служебных животных, показали практический урок по охране собакой поста, а также разрешили погладить самых юных подопечных центра - двухмесячных будущих защитников Отечества.

Светлана ПЕКАРЬ,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
вооруженные силы, животные, репортаж
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