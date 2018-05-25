РЕПОРТАЖ: На полигоне Лосвидо прошли испытания военнослужащих на доблесть и мастерство

Ежегодно на полигоне Лосвидо проходят испытания военнослужащих на право награждения нагрудным знаком "Доблесть и мастерство". Как правило, проверку на прочность решаются пройти сильнейшие воины, решившие доказать себе и всем сослуживцам свой профессионализм. Допускаются только лучшие, прошедшие внутренний отбор. Успешно сдать этот своеобразный экзамен удается не многим. В прошлом году, например, из почти сотни военнослужащих только чуть более десятка доказали свое право носить этот знак, в предыдущем - и того меньше. В этом году в испытаниях участвовали также около ста военнослужащих, в том числе впервые - женщина. Достигли желанной цели только 18 воинов. Их торжественное награждение состоялось сегодня на базе 103 отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Все подробности минувших испытаний - в репортаже корреспондентов БЕЛТА.

По словам командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси Вадима Денисенко, в этом году испытания в пункте постоянной дислокации 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и на полигоне Лосвидо проводились с 21 по 25 мая по системе, разработанной в 2005 году. Вместе с тем с учетом изменений программы боевой подготовки были внесены изменения в тестовые вопросы, ужесточены временные показатели нормативов по сдаче боевой подготовки. Они включали проверку теоретических знаний (первый крупный этап), практическое выполнение нормативов по предметам боевой и специальной подготовки (второй, является подтверждением владения теорией на практике), десантирование, ориентирование на незнакомой местности, преодоление специальной полосы препятствий и проведение спарринг-боев (третий, являющийся, по сути, выполнением комплексной боевой задачи). Проверить свои силы собрались представители сил специальных операций ВС, Западного оперативного командования, 15 российских военнослужащих.

"Я очень доволен качеством подготовки прибывших сюда военнослужащих. В отличие от прошлых лет оно значительно выросло. Наверное, впервые во время первого этапа - сдачи теоретических знаний - мы отсеяли всего 18 человек. Обычно на этом этапе теряли более 50% участников", - отметил Вадим Денисенко. После прохождения первых двух этапов к третьему - выполнение комплексной боевой задачи - было допущено более половины военнослужащих. "Военнослужащие показали очень уверенные навыки, все делали четко, спокойно", - добавил он.

Особенность испытаний нынешнего года заключалась в том, что впервые в них принимала участие женщина. Корреспондент БЕЛТА решила разыскать единственную участницу. Это оказалось относительно несложно: Светлана Капустина, военнослужащая 91-го батальона охраны и обслуживания командования сил специальных операций, находилась в гуще событий и внимательно следила за ходом финальных испытаний. К этому моменту она уже перешла в разряд зрителей.

Показав отличные результаты на первых двух, девушка срезалась на выполнении одного из заключительных элементов последнего этапа: при движении по азимутам с выходом на точку сбора после десантирования Светлана не уложилась во временной норматив. На прохождение маршрута в 5 км по пересеченной местности отводилось 1 ч. 10 мин. Она уложилась в 1 ч. 30 мин. Вес снаряжения, который девушка при этом несла, как и у всех, составлял около 50 кг. При ее 58 кг (не спросить было невозможно) удивительно, как она вообще это сделала! Хотя, некоторые участники признались, что участие Светланы их очень подстегнуло. "Думали, что не пройдет еще на этапе теории. Но ее результаты на протяжении всего хода испытаний стали мощным стимулом для всех", - поделился один из военнослужащих. Возможно, именно участие этой девушки и стало одним из факторов такого успешного прохождения первого и второго этапов среди мужчин в этом году.

За волю к победе начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Беларуси Олег Белоконев наградил Светлану Капустину именными часами. Приятное и неожиданное поощрение, но ее цель - нагрудный знак "Доблесть и мастерство". За него Светлана будет бороться в следующем году. "Я уже не отступлюсь!" - серьезно настроена собеседница.

"А как же спарринг-бои?" - интересуюсь я. Это последний суровый элемент третьего этапа.

Перед ним участники должны качественно отстреляться из различных видов оружия от пистолета до гранатомета,

преодолеть сложнейшую полосу препятствий

и форсировать водную преграду.

К рингу каждый из участников прибывает физически опустошенным, но без какого-либо перерыва приступает к боям. Необходимо провести три поединка по 2 минуты с различными партнерами, которых подбирают заранее в соответствии с физическими данными и возможностями участников.

Устоять на ногах под градом ударов соперников невозможно. Здесь задача - оказать все возможное сопротивление и подняться. Вновь, вновь и вновь. О снисхождении со стороны нападающих речи нет: знак "Доблесть и мастерство" нужно заслужить. Глядя на бои, понимаешь: это чистая проверка на силу духа. Заставить себя сражаться до конца даже в самой плохой ситуации может не каждый. Под натиском боли и обстоятельств иногда гораздо проще сдаться.

"Я готова драться даже с мужчинами!" - говорит Светлана. Однако командование, внимательно отслеживая прохождение испытаний девушкой, уже просчитывало непростую задачу с вариантами возможных альтернатив. Теперь времени на выработку оптимального решения будет побольше. В том, что оно будет разработано, нет сомнений. Уверена, в следующем году по примеру Светланы проверить свои силы решат и другие представительницы прекрасного пола, служащие в армии.

За испытаниями следили иностранные наблюдатели. Один из них, представитель Азербайджана, в разговоре с корреспондентом БЕЛТА поделился своим впечатлением от увиденного. "Стоит это пройти, чтобы оценить свои возможности, знать, на что ты способен и что ты сумеешь сделать в будущем. При прохождении всех этих испытаний человек адаптируется, он сможет выжить в любых условиях, куда бы его ни выбросила судьба, где бы ни пришлось выполнять боевые действия", - отметил собеседник.

Не менее пристально за развертывающимися событиями следили кадеты Минского суворовского военного училища. Группа ребят с разных курсов приехала на полигон Лосвидо 24 мая на самый зрелищный, третий, этап. Четверокурсники Дмитрий Асанов и Евгений Павлющик уже определились с выбором будущей профессии - сугубо военная. Поступать собираются на факультет внутренних войск Военной академии. За испытаниями профессионалов они следили очень внимательно, не скрывая своего намерения попробовать себя в них в будущем. "К трудностям готовы, никто не говорил, что жизнь будет легкая. Чтобы пройти эти испытания, нужно обладать выносливостью, быть сильным морально и физически. Очень важны знания - физика, математика, топография. Без них точно не пройдешь", - дают свою оценку ребята.

Командир десантно-штурмовой роты 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сергей Базылюк прошел испытания с третьего раза. В первый раз подвела теория, во второй - слетел на нормативах. "В этот раз готовился особенно тщательно и на каждом этапе выкладывался по полной. Цель была достойная, шел к ней еще с Военной академии. Все закончилось, но сейчас просто этому рад, - говорит он. - Нагрудный знак "Доблесть и мастерство" сразу добавляет авторитета среди сослуживцев, коллег. На его обладателя смотришь другими глазами. Но в то же время он налагает ответственность: надо развиваться дальше".

Основной целью движения "Доблесть и мастерство" является не только повышение престижа военной службы и воспитание военнослужащих в духе патриотизма, но и создание условий для их профессионального роста и продвижения по службе. Нагрудный знак "Доблесть и мастерство" вручается военнослужащим, достигшим высоких результатов в боевой подготовке и дисциплине, демонстрирующим выносливость, силу духа и несгибаемую волю. "Для каждого военнослужащего этот знак служит свидетельством его личного профессионализма и мастерства, способности выполнить любую поставленную задачу", - добавляет Вадим Денисенко.

Ольга БОГАЧЕВА,

Фото Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-