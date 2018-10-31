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РЕПОРТАЖ: Национальный аэропорт Минск готовится к открытию второй взлетной полосы

Общество 31.10.2018 | 07:28

Считаные месяцы остаются до открытия в Национальном аэропорту Минск второй взлетно-посадочной полосы (ВПП): планируется, что это произойдет весной 2019 года, как только столбики термометров уверенно пойдут вверх. О том, какие работы ведутся на объекте, в чем преимущества новой ВПП, а также о планах главной воздушной гавани страны - в репортаже корреспондентов БЕЛТА.

Строительство второй взлетной в Национальном аэропорту Минск началось в 2016 году. Необходимость в реализации этого проекта была продиктована прежде всего износом действующей взлетно-посадочной полосы, построенной еще в 1979 году. Как признается генеральный директор аэропорта Дмитрий Меликян, она давно могла бы уже исчерпать свой лимит эксплуатации, если бы не своевременные рекомендации экспертов по содержанию полосы, ежегодные ремонтные работы. Кроме того, продлить срок жизни полосы помогло ограничение в эксплуатации некоторых типов воздушных судов. В большей степени это касается широкофюзеляжных самолетов, которые просто-напросто разбили бы полосу.

Как итог - Национальный аэропорт смог не только достроить вторую взлетно-посадочную полосу, избежав закрытия аэродрома, но и продолжает увеличивать пассажиропоток, принимая год от года все больше воздушных судов.

Изначально предполагалось, что проектированием и строительством второй взлетно-посадочной полосы займутся китайские специалисты. Рассматривались и другие варианты, однако впоследствии было принято решение: проект сделает российский проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта "Ленаэропроект", который в свое время участвовал в строительстве первой ВПП и аэропорта в целом.

Непосредственно строительством занялись уже белорусские компании, что позволило заметно снизить затраты. Проектная смета еще не закрыта, однако с уверенностью можно говорить о том, что общая стоимость проекта не превысит $200 млн в эквиваленте.

Оценить готовность объекта обывателю довольно сложно. Согласитесь, количество задействованной техники, рассредоточенной по периметру строительной площадки, вводит в заблуждение. Однако уровень готовности - 99%.

"Это ведь не только строительство самой взлетно-посадочной полосы, но и магистральная рулежная дорожка, скоростные и соединительные рулежные дорожки с существующей полосой, места стоянок, - помогает сориентироваться на местности Дмитрий Меликян. - Кроме того, мы построили здания вспомогательного назначения, которые необходимы для эксплуатации полосы, ее содержания, а также техники, которая будет обслуживать полосу".

"Проект предусматривал и строительство этого здания аварийно-спасательной станции, - говорит Дмитрий Меликян, пока мы поднимаемся на вышку. - Отсюда вся стройплощадка - как на ладони. Здесь будут размещаться наблюдатели, которые смогут видеть все, что происходит на взлетно-посадочной полосе, а посредством оптики - и то, что происходит за ее пределами".

"Нам осталось не так много, - продолжает гендиректор. - Уже завершаются строительно-монтажные и пусконаладочные работы, полоса оснащается светосигнальным и навигационным оборудованием".

Все строительно-монтажные работы должны завершиться до 7 ноября. Следующим этапом станет процедура сертификации - своеобразный ритуал, который должен пройти каждый подобного рода объект.

Будет проведена оцифровка местности, после чего данные лягут в основу определенных документов и всех международных справочников, чтобы любой пользователь авиационной техники мог использовать этот аэродром.

Откроют полосу для полетов будущей весной. До этого она, как и все элементы с искусственным покрытием (особенно бетонным), должна быть два года выдержана без применения реагентов. Вначале полосу опробуют технические рейсы.

"Какие же возможности откроются перед аэропортом с открытием второй взлетно-посадочной полосы?", - интересуюсь у главы воздушной гавани.

"В первую очередь будут сняты все ограничения по использованию взлетно-посадочной полосы", - отвечает Дмитрий Меликян. Вторая взлетная будет классом выше действующей ВПП: она будет принимать воздушные суда по категории IIIа ИКАО (Международной организации гражданской авиации). Практически при любой видимости в аэропорту смогут приземляться самолеты вроде АН-225 (самый крупный грузовой самолет) и Airbus A380 (крупнейший пассажирский лайнер).

Со вводом новой полосы можно будет, не останавливая деятельность аэропорта, выполнять ремонтные работы (при необходимости), связанные с эксплуатацией полос, то есть при закрытии одной из них будет использоваться вторая, и это позволит избежать снижения грузо- и пассажиропотока.

Кроме того, минимизируется вероятность того, что аэропорт может быть закрыт по техническим причинам в связи с невозможностью использования взлетно-посадочной полосы.

При проектировании второй взлетно-посадочной полосы специалисты остановили выбор на варианте, который предусматривает параллельное нахождение двух ВПП. При этом расстояние между ними составляет около 1,8 км. Это позволит использовать каждую из полос автономно (они не будут мешать взлетам/посадкам друг друга), тем самым увеличится предел возможностей взлетов/посадок воздушных судов.

"Этот вариант позволит аэропорту в перспективе обеспечить примерно 40 млн пассажиров в год", - не без гордости заявляет Дмитрий Меликян. Сегодня Национальный аэропорт Минск обслуживает более 4 млн пассажиров в год.

С учетом того, что аэропорт в скором времени сможет принимать любые воздушные суда, можно ожидать активизации переговорного процесса по организации трансконтинентальных рейсов по новым направлениям. "Мы очень хотим полеты за океан - в Северную Америку, - признается гендиректор аэропорта. - Уже долгое время ведутся переговоры с полетами в Индию, Японию, Вьетнам". Увеличить пассажиропоток в аэропорту планируют и за счет полетов в регионы Российской Федерации, при этом уже сейчас едва ли не каждый третий пассажир - из России.

Татьяна ЛИСАТОВИЧ,

Фото Андрея ПОКУМЕЙКО,

БЕЛТА.-0-

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аэропорт, Минск, репортаж
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