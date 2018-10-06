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РЕПОРТАЖ: Научить языку, расписать кабинет, сшить костюм чирлидера - что еще по плечу молодому педагогу

Общество 06.10.2018 | 15:19

Молодой педагог Марина Дроняева уже третий год преподает в Старосельской средней школе Витебского района. Окончив в 2016 году филологический факультет Витебского госуниверситета имени П. Машерова, она пришла в сельскую школу по распределению. Учитель белорусского языка и литературы придала творческой жизни школы второе дыхание. Она организовывает различные мероприятия, ведет несколько кружков, а в прошлом году педагог удивила всех, расписав стены кабинета истории. Корреспонденты БЕЛТА отправились в деревню Старое Село, чтобы узнать, как здесь работается молодой учительнице.

Витебск-Старое Село

Марина живет в Витебске, поэтому на работу добирается, как правило, на дизеле. В некоторые дни приходится выезжать около 07.00, когда не к первому уроку, то можно и позже. До деревни на поезде около 30 минут. В хорошую погоду пройти от станции к школе не проблема. А вот когда дождь или весенняя оттепель, дороги раскисают, и пройти быстро и не испачкаться не получится.

В местной школе молодой педагог трудится на полставки учителем белорусского языка и литературы, на полставки - педагогом-организатором, а с этого учебного года и социальным педагогом на четверть ставки. "Конечно, работы стало больше, при этом ее и сам себе создаешь. Пришла какая-то идея, хочется ее реализовать, поучаствовать в максимальном количестве конкурсов. В прошлом учебном году съездили на областной конкурс чирлидеров в Оршу, в таком состязании ученики школы раньше не участвовали. Для них это был хороший опыт", - говорит Марина.

Костюмов для конкурса не было, поэтому собирали форму всем миром: какие-то ее части шили вместе с другими педагогами, что-то брали у знакомых. Но это стоило того - учащиеся были довольны.

Первые уроки

Марина вспоминает, что зашла на первый урок в класс в сентябре 2016 года и начала говорить по-белорусски, а дети в ответ, мол, мы не понимаем, давайте на русском. Однако постепенно, не без усилий учителя, конечно, ситуация исправилась.

Одна девочка приехала из России, учится с января 2018 года в Старосельской школе. Несмотря на то, что у нее есть освобождение от белорусского языка и литературы, она все равно ходит на занятия Марины. "Я задаю классу упражнения, и она тоже пробует что-то сделать, учит белорусские стихи. Приятно, что ее получается заинтересовать", - делится учительница.

На уроках бывают разные случаи. Иногда школьники расслабляются, начинают заниматься всем чем угодно, кроме учебы, тогда приходится и голос повысить, успокоить наиболее активных. "А потом думаешь: ну это же мои дети. Прикипела к ним, с ними чувствую себя на своем месте", - делится Марина.

Творческий аспект

В конце 2017 года среди школ Витебского района проходил конкурс на лучший школьный кабинет - работа Марины заняла третье место. Тогда она расписала стены кабинета истории.

"Подошла ко мне учительница истории и предложила идею - разрисовать стены класса: отобразить памятники архитектуры, важные периоды и даты из белорусской истории. Поняла, что это вполне реально сделать и начала продумывать концепт. Предлагали краску, но я сказала, что нужно попробовать сначала гуашью. Начала рисовать, для некоторых объектов делала шаблоны, обводила и разрисовывала. Проблема в том, что я боюсь высоты, поэтому во время некоторых этапов работы было страшно, но все получилось", - с радостью вспоминает педагог.

Любовь к творчеству очень помогает в работе, отмечает молодой учитель. С учениками она занимается подготовкой к конкурсам, различным мероприятиям. Вот и в день нашего приезда они репетировали концерт ко Дню учителя. С детьми педагог лепит из теста, проводит кружки по танцам, мягкой игрушке и рисованию.

"Еще когда не было кружка по рисованию, ко мне приходила девочка, и мы с ней занимались на переменах. Она не оканчивала художественной школы, как и я, но прогресс у нее был заметен. Сейчас она студентка художественно-графического факультета ВГУ имени П. Машерова, учится на бюджете. Очень рада за нее", - делится педагог.

Творческие способности Марины заметили не только в школе. Она участвует в различных районных мероприятиях, в областных "Дажынках". На последних, в Верхнедвинске, педагог рисовала портреты, в том числе председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева. Работа получилась хорошая, правда, подарить ее губернатору не получилось.

Лучший учитель района

В прошлом году много сил и времени было потрачено на конкурс среди молодых педагогов. Ко всем этапам Марина была готова, долго думала только над творческим.

"Вспомнила, что занималась в университете в театральной студии, была мимом. Построила свое выступление вокруг того, что якобы не могла выбрать, с каким материалом выступать: в роли мима будто бы пыталась петь - не получалось, танцевала - тоже не выходило, потом стала рисовать. Очень волновалась, потому что за день до конкурса репетировала, и портрет не удался. И вот во время конкурса стою спиной к залу, а мне подсказывают, что жюри и зрители по-доброму смеются - значит, они узнали, кого я рисую", - вспоминает педагог.

В итоге Марина Дроняева стала лучшей в Витебском районе.

Такие кадры нужны

В разговоре с корреспондентом БЕЛТА заместитель директора школы Алексей Кравченко признается, что, несмотря на молодость, педагог хорошо себя зарекомендовала, очень ответственно подходит к делу, и главное - детям с ней интересно.

Некоторые учителя с горькой улыбкой говорят: конечно, хорошо, что про Марину напишут, она достойна этого, но тогда про нее больше узнают и могут переманить в другую школу. "А нам такие молодые кадры очень нужны", - отмечает одна из педагогов.

Сама Марина заверила, что если на следующий год предложат остаться, то она не против.

Старое Село - Витебск

После уроков и репетиций Марина возвращается домой в Витебск на дизеле, иногда на маршрутке или автобусе. Бывает, что приходится брать работу на дом, но это уже мелочи, когда чувствуешь отдачу от своего труда.

"Среди моих знакомых многие после двух лет отработки ушли из школы. У каждого были свои на это причины. А мне повезло: работа нравится, ее хочется делать. Немаловажно и то, что тружусь не зря, чувствую отдачу, есть положительные отзывы. А если что-то и не получается, то это всегда преподносится с юмором и по-доброму", - говорит педагог. Ведь то, как к тебе относятся не только в момент удачи, но и какого-то проигрыша, говорит о многом, уверена она.

Андрей ЩЕРБИЦКИЙ,

ФОТО Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
праздник, репортаж, учителя
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