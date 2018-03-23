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РЕПОРТАЖ: Полевая школа артиллерии

Общество 23.03.2018 | 13:21

Подразделения ракетных войск и артиллерии Западного оперативного командования проводят плановые занятия на Обуз-Лесновском полигоне в Брестской области. В учениях принимают участие артиллеристы из Бреста и Слонима, их полевой выход начался в начале текущей недели.

Особенностью полевого выхода стало участие большого количества резервистов. Как сказал командир гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона гвардии подполковник Дмитрий Драко, в боевых расчетах самоходок "Акация" 75% - резервисты. Лишь механики-водители являются солдатами срочной службы.

По дороге до полигона светило яркое весеннее солнце. И только мы приехали на полигон и приготовились снимать стрельбу реактивных систем залпового огня "Ураган", как небо затянули тучи, подул ветер и пошел снег. Реактивные снаряды сходили с направляющих, оставляя за собой клубы белого густого дыма и огромный огненный хвост. Подобно огнедышащему дракону снаряды летели со страшным ревом, разрывающим ткань серых облаков.

В группу артиллерии 11-й бригады было призвано около 60 резервистов, прибывших в бригаду на третий, заключительный учебный сбор. Вначале был пройден этап боевого слаживания в расчетах, потом - в дивизионе. И вот сейчас мы наблюдали их первую стрельбу. Командир расчета гвардии старший сержант Игорь Стоненис так отозвался о работе своих подчиненных: "Артиллерия - командная работа, которая должна быть выполнена точно и в срок. Резервисты пришли хорошие, заинтересованные. И они удачно влились в коллектив".

Боевые машины выкатывались на огневой рубеж, выпускали снаряды и тут же скрывались в лесной чаще, где их ждали расчеты транспортно-заряжающих машин. Пока одни машины пополняли боезапас, на стартовой позиции проводили стрельбы расчеты других боевых машин. Эта стрельба была оценена на отлично.

Командир второй реактивно-артиллерийской батареи гвардии капитан Михаил Бохон отметил, что в ходе боевого слаживания батареи наносились ракетные удары по плановым и неплановым целям. Работа со смешанными расчетами, где проходят службу солдаты срочной службы и резервисты, интересная и продуктивная. Ребята стараются, это и видно.

Дальше нас вела дорога к Русскому кургану, возле которого заняли позиции минометчики и самоходная артиллерия.

Миномет "Сани" калибра 120 мм - очень эффективное и конструктивно простое оружие: тележка, двунога-лафет, массивная опорная плита, ствол с прицелом. Фактически конструкция минометов не менялась со времен Великой Отечественной войны. Лет 5 назад в одном из подразделений на учениях в России я сам видел миномет с маркировкой 1943 года выпуска. И это говорит о том, что данный тип оружия достиг вершины своего развития и к его конструкции ничего ни добавить, ни отнять. Скорострельность "Сани" составляет до 12 выстрелов в минуту, прицельная дальность - до семи километров. Заряжающий осторожно опускает в канал ствола тяжелую мину, наводчик проверяет прицел, потом весь расчет отходит на безопасное расстояние и выполняется выстрел со шнура. Гулкий хлопок и мина полетела к цели. Пару кадров, и мы бежим дальше.

Рядом огневая позиция самоходок "Гвоздика". Плоский приземистый силуэт самоходки отлично скрывается в низкорослом кустарнике. Их положение выдают лишь вспышки пламени и клубы дыма от выстрелов. К нашему приходу они почти полностью израсходовали боезапас, я успеваю снять лишь один залп, получилось без огонька, но впереди ждало самое интересное на сегодняшний день: стрельба САУ "Акация".

Самоходная артиллерийская установка "Акация" калибра 152 мм заметна издалека. На гусеничном шасси большая угловатая башня с гаубицей. На башне красный флаг сигнализирует окружающим, что разрешена боевая стрельба. Слышен крик СОБа (старший офицер батареи): "Батарея залпом, 333!" Мощный залп, под ногами дрогнула земля и тут же разрыв, батарея бьет прямой наводкой и зарядом полным. Стрельба зарядом полным самая оглушительная и эффектная.

Как пояснил командир гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона гвардии подполковник Дмитрий Драко, для правильной психологической подготовки молодого артиллериста именно такая стрельба самая эффективная, сразу виден результат. Командир дивизиона отметил, что личный состав хорошо подготовлен, и похвалил младшего сержанта резерва Евгения Мендило. Евгений из Лиды, он работает главным механиком на "Лидсельмаше".

По словам начальника ракетных войск и артиллерии - начальника отдела ракетных войск и артиллерии Западного оперативного командования, полковника Юрия Василюшкова, все подразделения, участвовавшие в занятиях и выполнявшие учебные задачи как прямой наводкой, так и с закрытых позиций, получили твердую хорошую оценку.

Полевой выход артиллеристов продлится до середины апреля. Боевое слаживание расчетов на уровне батареи проходило 22 марта. Впереди ждет дивизионная стрельба, потом бригадное боевое слаживание. Финальным экзаменом станут учения на уровне Западного оперативного командования.

Рамиль НАСИБУЛИН,

Фото автора,

БЕЛТА.-0-

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Теги
Брестская область, репортаж, учения, фоторепортаж
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