РЕПОРТАЖ: Школьники в гостях у кинологического центра ВС

Четырехлетняя кавказская овчарка Империя добродушно дает себя погладить всем желающим, она радостно демонстрирует ошейник с выставочными наградами и не прочь позировать для многочисленных селфи. На самом деле Империя - профессионал караульной службы в Вооруженных Силах Беларуси. И на посту, по словам старшего вожатого служебных собак младшего сержанта Елены Надточеевой, становится злым и яростным охранником вверенной ей территории. "Это она расслабилась, потому что не на службе, понимает, что в гости приехали дети, поэтому она такая добрая и ласковая. Она молодец - хорошая собака с отличными рабочими характеристиками. Империя участвовала у нас в многочисленных выставках. Имеет различные титулы, среди которых "Лучший представитель породы", - рассказывает вожатый. Сегодня, в День кинолога, в гости к служебным собакам кинологического центра Вооруженных Сил приехали дети из пришкольных лагерей Фрунзенского района Минска. Для них военнослужащие центра подготовили целую познавательную программу. Корреспонденты БЕЛТА также приняли в ней участие.

Кирилл Маханько - учащийся пятого класса школы №138 города Минска. Рассказывает, что во втором классе учитель предложила детям поучаствовать в конкурсе исследовательских работ. Кирилл не задумываясь выбрал тему о собаках. "Тут как раз сестра взяла из приюта маленького щенка дворняги. Мы назвали ее Молли и стали наблюдать, как она растет. Свою исследовательскую работу я так и назвал "Как растет собака". Было очень интересно. Я занял второе место", - объясняет мальчик. Поэтому поездке в кинологический центр он был несказанно рад. "Меня очень впечатлило то, что из маленьких пушистых щенков вырастают такие серьезные собаки, которые могут служить в армии и приносить большую пользу людям", - делится Кирилл.

Его друг Богдан Терехов тоже любитель собак. У него дома живет пятилетний ротвейлер Глаша. Полученные в центре знания парень планирует применить на практике. "Глаша - очень добрая собака. Я меняю ей воду в поилке и вывожу гулять. Мне кажется, она тоже смогла бы быть служебной собакой. Теперь я буду ее учить", - поделился школьник.

Детей впечатлили практические занятия со служебными собаками. Кинологи продемонстрировали рядовые ситуации из службы четвероногих солдат. "Сначала мы знакомим детей с историей кинологического центра, рассказываем об учебе и подготовке животных. Потом эти знания закрепляем практическим показом: собаки демонстрируют свои навыки как по общему курсу дрессировки, так и по спецкурсу, что является уже их применением в реальных условиях нашей повседневной жизни", - поясняет заместитель начальника по специальной службе кинологического центра Вооруженных Сил подполковник Виктор Мазалевич.

Первое учебное место - патрульный городок. Здесь собаки совершенствуют навык поиска нарушителей. В реальной службе четвероногий патрульный значительно облегчает задачу своему кинологу, а в случае, когда нарушитель вооружен, еще и спасает хозяину жизнь.

Второе учебное место - караульный городок. Сегодня для детей здесь работает среднеазиатская овчарка по кличке Урс. Ему шесть лет, он обладает отменными охранными качествами. Суть этого вида службы объясняет преподаватель курса (подготовки) специалистов и служебных собак караульной и патрульной служб старший лейтенант Андрей Тисецкий: первая задача служебного караульного пса - предупредить голосом людскую охрану, то есть часового, о приближении нарушителя. Собака должна защищать объект на всем его протяжении, это значит, что животное будет двигаться вдоль поста, сопровождая нарушителя. При попытке чужака перейти пост собака нападет и задержит его.

Кинологический центр комплектуется по большей части из собственного питомника. "Мы знаем, кто родители этих собак, а наши племенные животные участвуют в различного рода выставках, проводимых белорусским кинологическим объединением. Завоевывают там титулы. Среди появившихся у нас молодых особей мы отбираем себе наиболее перспективных четвероногих бойцов. Некоторых щенков мы реализуем населению. Взять в свои ряды мы также можем животных через клубы служебного собаководства. Кроме этого центр активно сотрудничает с другими силовыми структурами по обмену племенным фондом", - отмечает Виктор Мазалевич.

Служат в армии собаки определенных пород: кавказская и среднеазиатская, немецкая, восточноевропейская, бельгийская овчарка, лабрадор. Щенков в центре начинают социализировать, когда им исполняется три месяца. До шести месяцев они в форме игры приобретают первые полезные навыки. После успешного прохождения этого этапа щенок получает общий курс воспитания и дрессировки. И уже в возрасте десяти месяцев начинает обучаться в соответствии со своим спецкурсом. "Собаки проходят у нас обучение по нескольким службам: патрульная, разыскная, разведывательная, караульная, поиск взрывчатых веществ, минно-разыскная служба, поиск людей под завалами, а также поиск наркотических веществ. В этом году мы обучали двух специалистов и двух служебных собак по разыскной службе для других силовых структур нашей страны. Также осуществляем подготовку служебных собак для иностранных государств", - рассказал замначальника по спецслужбе кинологического центра.

Кинологический центр Вооруженных Сил отмечает в ноябре 25-летие. Военнослужащие уже во всю готовятся к торжественному событию. Также центр ведет подготовку команды кинологов Вооруженных Сил для участия в Армейских международных играх - 2018. Конкурс называется "Верный друг". Он пройдет в конце июля - начале августа в России.

Светлана ПЕКАРЬ,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-