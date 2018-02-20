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РЕПОРТАЖ: Военная форма, строевая, танки, или Один день в армии активистов БРСМ

Общество 20.02.2018 | 17:37

Участники молодежных отрядов охраны правопорядка (МООП) БРСМ сегодня прибыли в 72-й гвардейский объединенный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов Министерства обороны. Первым делом 45 молодых ребят были ознакомлены с распорядком дня, образцами форменной одежды военнослужащих и правилами ее ношения. После этого новоиспеченные солдаты сменили гражданскую одежду на военную форму. С этого начался совместный специальный проект Министерства обороны и БРСМ "К защите Отечества готов!", который включает в себя комплекс мероприятий, направленных на популяризацию армейской службы. В ходе него по всей республике на базе учебных заведений и воинских подразделений проходят соревнования по допризывной подготовке, встречи молодежи с командованием частей и подразделений ВС, МВД, органов пограничной службы и Министерства по чрезвычайным ситуациям. Корреспонденты БЕЛТА вместе с "новобранцами на день" познакомились с армейскими буднями и прошли курс молодого бойца в 72-м ОУЦ.

По словам заместителя начальника школы по идеологической работе - начальника отделения идеологической работы 114-й гвардейской школы по подготовке прапорщиков и специалистов продовольственной службы гвардии подполковника Валерия Дебеся, готовиться к приему участников военно-патриотической акции "Один день в армии" в центре начали три недели назад. "Для любого молодого человека прочувствовать армию, побыть солдатом - это всегда интересно, ново и захватывающе. Для наших гостей мы подготовили насыщенную программу одного дня пребывания в армии. Они уже увидели казарменный быт, познакомились с организацией учебных занятий, позже ребята примут активное участие в практических занятиях непосредственно на общевойсковом полигоне. Мы покажем им автоматы, боевые машины, строевую подготовку и многое другое", - отметил Валерий Дебесь.

Армейский день за пределами казармы для активистов БРСМ начался с экскурсии по мемориальному комплексу "Аллея Героев". Новоиспеченные солдаты познакомились с историей и боевым путем соединения.

В продолжение дня участников проекта уже ждали в корпусе тренажеров. Заместитель начальника учебного отдела 72-го учебного центра гвардии подполковник Игорь Высоцкий познакомил лучших представителей МООП с тренажером ТВ-675, который используется в ОУЦ для подготовки механиков-водителей БМП. "Тренажер имитирует кабину реальной боевой машины. Органы управления, динамическая платформа обеспечивают максимально приближенные ощущения механика-водителя при движении машины по пересеченной местности. Здесь обучаются вождению БМП-2. Также у нас есть тренажеры танков и самоходных артиллерийских установок. Принцип работы на них приблизительно такой же", - проинформировал Игорь Высоцкий.

Порядок подготовки механиков-водителей на тренажерах предполагает имитацию максимально приближенных к реальным условий вождения боевой машины. Обучаемый должен пройти все необходимые этапы: построение за машиной, команда "по местам", посадка, подача звукового сигнала, подача команды по связи руководителю занятия о готовности к работе, а также прибытие после выполнения упражнения. Кроме этого, тренажер позволяет руководителю занятия на мониторах наблюдать за всем процессом обучения. По окончании занятия все недостатки, которые допускает будущий механик-водитель (например, не подача звукового сигнала, неправильное включение передачи) выводятся на монитор.

Вадим Гордиевский - студент первого курса юридического факультета Гродненского государственного университета им. Янки Купалы. Поступив в вуз, в первых числах сентября стал членом молодежного отряда охраны правопорядка БРСМ. "В будущем я планирую работать в правоохранительных органах. Те навыки, которые приобретаю в МООП, мне пригодятся в жизни. Я знаю, что такое дежурство в общежитии, на различных мероприятиях, я участвовал в патрулировании улиц родного города", - поделился "солдат на день". При этом признался, что впечатления от армии еще не сформулировал. "Одно могу сказать: мне очень интересно. Я всегда хотел получить не поверхностные представления об армии, а узнать суть армейской жизни, посмотреть, чем дышит современный солдат на срочной военной службе. После окончания учебы я собираюсь пойти в армию. Эти знания и опыт мне очень пригодятся в будущем", - убежден студент.

Его сокурсник Юрий Толочко поступил в вуз после Минского городского кадетского училища, сразу же пошел в ряды молодежного отряда охраны правопорядка. "Первое представление об армии я получил в кадетском училище. Поэтому сегодня мне интереснее вспомнить то время, окунуться в знакомую атмосферу. Ребята сегодня получают здесь неоценимый опыт армейской жизни. Эти знания нам пригодятся, потому что Родину надо защищать. А чтобы защищать ее качественно, нужно уметь это делать. Этому учат только в армии, - уверен Юрий Толочко. - На самом деле служба проходит довольно интересно и познавательно. Нет никаких школьных предметов, только то, что нужно настоящему мужчине. Мне здесь комфортно".

Секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Туронок отметил, что республиканская акция "К защите Отечества готов!" призвана показать молодым людям, как проходит служба в армии. "Служба в армии делает из каждого человека патриота, настоящего защитника своей семьи, дома, своей малой родины. Наша акция призвана показать значимость и важность службы в Вооруженных Силах. Сегодня здесь молодые ребята - учащиеся и студенты средних специальных и высших учебных заведений, а также работающая молодежь. Они могут вживую прикоснуться к армейским будням, узнать, что ждет их в скором будущем", - заключил он.

Светлана ПЕКАРЬ,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА, 

БЕЛТА.-0-

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Теги
армия, БРСМ, молодежь, репортаж, фоторепортаж
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