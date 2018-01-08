Республиканская акция "Рождественская елка - наши дети" приобретет межконфессиональный формат

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская благотворительная акция "Рождественская елка - наши дети" приобретет межконфессиональный формат. Об этом сегодня корреспонденту БЕЛТА сообщил первый секретарь Центрального комитета ОО "БРСМ" Андрей Беляков после Рождественской литургии в Свято-Духовом кафедральном соборе.

Андрей Беляков отметил, что Беларусь - многонациональное и многоконфессиональное государство. "Рождественская елка - наши дети" - это уже традиционный наш проект. В последние годы мы выстраиваем свою деятельность в рамках работы, направленной на пропаганду христианских духовных ценностей, выстраиваем ее во взаимодействии с различными конфессиями. В следующем году наш проект объединит людей и детей независимо от веры", - сказал он.

Первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" сообщил, что по этому вопросу уже проведены переговоры с представителями конфессий, все дали согласие на то, чтобы в следующем году мероприятие прошло на этом уровне. "Межконфессиональный формат мероприятия послужит укреплению нашего общества, нашего государства. Вечные христианские ценности: добро, любовь, сопереживание, сострадание, - это ценности, которые фактически цементируют общество. Дети, впитывающие их с малых лет, будут нести их дальше по жизни. Это будет только во благо нашей страны", - уверен Андрей Беляков.

Республиканская благотворительная акция "Рождественская елка - наши дети" прошла сегодня в Минске в 24-й раз. Праздник объединил более 1,5 тыс. детей из районов Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, и пополнил копилку добрых дел республиканской акции "Наши дети", которая проходит под патронатом Президента Беларуси с 11 декабря по 10 января.-0-