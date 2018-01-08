Республиканский смотр домов-интернатов пройдет в Беларуси

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси пройдет республиканский смотр домов-интернатов для престарелых и инвалидов и для детей-инвалидов на лучшую постановку работы по обслуживанию, обеспечению здоровых и безопасных условий проживания пенсионеров и инвалидов, охраны труда работников этих домов-интернатов. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 6 января 2018 года №6, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Организация и проведение первого этапа республиканского смотра поручены комитетам по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Минского горисполкома, второго этапа - Министерству труда и социальной защиты.
Согласно документу, финансирование организации и проведения республиканского смотра, в том числе расходов, связанных с поощрением победителей, будет осуществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском и местных бюджетах, а также иных источников.
Постановление принято в целях обобщения опыта в области социального обслуживания, повышения качества оказания соцуслуг. Оно вступает в силу после официального опубликования.-0-
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