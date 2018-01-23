Республиканское собрание научной общественности пройдет в Минске 26 января

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканское собрание научной общественности пройдет 26 января в Национальной библиотеке, сообщил на пресс-конференции председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мероприятия, посвященные Дню белорусской науки, пройдут 26 января в Национальной библиотеке. Это выставка научно-технических достижений и республиканское собрание общественной научной общественности. Предполагается, что общее количество участников составит около 500 человек", - сказал Александр Шумилин.

Выставка научных достижений пройдет в двух форматах: открытая экспозиция (займет площадь 750 кв.м перед главным входом в библиотеку) и закрытая (стенды суммарно занимают площадь около 125 кв.м). На закрытой выставке будут продемонстрированы 268 самых передовых разработок, которые представят 68 организаций. На открытой площадке будет продемонстрировано 18 единиц техники ОАО "МТЗ", ОАО "Минский завод колесных тягачей", ОАО "Белшина", ОАО "МАЗ" и других предприятий. С экспозициями сможет ознакомиться каждый.

На выставке будут представлены экспериментальный образец офисного суперкомпьютера, миниатюрный твердотопливный матричный двигатель для малых космических аппаратов - нано- и микроспутников, ДНК-технологии в животноводстве, лазеры в ветеринарной медицине, результаты магнитореологического полирования, аддитивные технологии и другие значимые разработки белорусских ученых.

Свои разработки презентуют организации НАН Беларуси, Министерства образования, МЧС, Министерства промышленности, концерна "Белнефтехим", Министерства связи и информатизации, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Госстандарта, Государственного военно-промышленного комитета и другие.-0-