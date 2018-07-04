Родившие в День Независимости мамы получат подарки от "Белой Руси" 5 июля

4 июля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Республиканское общественное объединение "Белая Русь" 5 июля проведет в Беларуси акцию, во время которой поздравит родивших в День Независимости мам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

Республиканская акция "Белая Русь - с любовью к детям" традиционно проходит в честь празднования Дня Независимости. "В каждом регионе Беларуси члены правительства, парламентарии, главы администраций районов, руководство организационных структур "Белой Руси" поздравляют и вручают подарки молодым мамам", - отметили в пресс-службе.

В этом году в Минске акция пройдет в РНПЦ "Мать и дитя", в 1-й и 3-й и 6-й городских клинических больницах, в роддоме №2. В День Независимости в белорусской столице родилось 48 детей.

В республиканском масштабе акция "Белая Русь - с любовью к детям" проводится с 2009 года. Уже более 2,7 тыс. мам по всей стране получили подарки от общественного объединения.-0-