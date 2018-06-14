Россияне называют самой дружественной страной Беларусь - опрос

14 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россияне называют самой дружественной страной Беларусь. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологами "Левада-центра", сообщает БЕЛТА.
Согласно опросу, Беларусь назвали самым близким другом и союзником России 49% респондентов. В пятерку наиболее дружественных стран вошли также Китай (40%), Казахстан (32%), Сирия (21%) и Индия (19%).
Наиболее недружественным к России государством участники опроса считают США: эту точку зрения разделяют 78% респондентов. Далее следуют Украина (49%), Великобритания (38%), Латвия (26%) и Польша (24%).
Опрос был проведен с 24 по 30 мая по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.-0-
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