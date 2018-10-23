Российская авиакомпания Pegas Fly может начать полеты из Санкт-Петербурга в Минск

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская авиакомпания "Икар" (Pegas Fly) получила допуск на полеты по направлению Санкт-Петербург - Минск. Эту информацию подтвердил корреспонденту БЕЛТА директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский.

Разрешение авиакомпании выдано Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация) на полеты в Минск 7 раз в неделю. "Как только авиакомпания пройдет определенную процедуру аккредитации (и если на тот момент авиаперевозчик сохранит интерес), она будет допущена к выполнению перелетов на этом направлении", - сказал Артем Сикорский.

Он также прокомментировал решение еще одной российской авиакомпании отозвать ее допуск на перелеты в направлении Москва-Гомель. По его словам, департамент не видит причин, которые способствовали принятию такого решения. "Мы видели, что был достаточно высокий уровень загрузки этого рейса, рейс пользовался спросом, - отметил директор департамента. - Возможно, это связано с какими-то внутренними вопросами перевозчика".

"Мы почти каждую неделю получаем сообщения от Росавиации о назначении тех или иных перевозчиков на те или иные маршруты, но, к сожалению, не всегда авиационные перевозчики пользуются данными разрешениями", - добавил руководитель департамента. При этом он подчеркнул заинтересованность ведомства в том, "чтобы как можно больше российских авиакомпаний приходило не только в национальный, но и в областные аэропорты".-0-