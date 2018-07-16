Рота информационных технологий будет комплектоваться в конце года - Минобороны

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рота информационных технологий будет комплектоваться в конце года, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.

"Направление граждан для комплектования роты информационных технологий планируется в конце текущего года. Сейчас разрабатывается соответствующая нормативно-правовая документация, проводится комплекс мероприятий по оборудованию специальных рабочих мест, создаются все необходимые условия для работы", - проинформировали в Минобороны.

В ведомстве напомнили, что о планах по созданию в этом году в Беларуси роты информационных технологий сообщалось в феврале. Подразделение будет укомплектовано военнослужащими срочной военной службы из числа граждан, добившихся наибольших успехов в области информационных технологий, как правило, имеющих высшее профессиональное образование по интересующим Министерство обороны специальностям и изъявившим желание проходить военную службу в данной роте. Каждому специалисту подразделения будет определен научный руководитель, прежде всего чтобы не потерять полученную квалификацию. В интересах военного ведомства военнослужащие будут выполнять конкретные научно-прикладные задачи, а также продолжат свое участие в уже начатых научных программах.-0-