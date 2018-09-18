Квартиру от "Евроопт" выиграла работник скорой помощи, а два внедорожника из пяти - покупатели "Е-доставки" и "ГиперМолла"!

"Джентльменский" набор для участия в игре "Удача в придачу!" - покупка от 10 рублей в чеке с "товаром удачи" и применением карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты в магазинах "Евроопт" или "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" или "ГиперМолл". Ничего сложного, верно?

Все те, кто в период с 10 по 16 сентября воспользовались "джентльменским набором" и получили хотя бы один игровой код 86-го тура игры "Удача в придачу!" , сегодня, 18 сентября, принимали участие в действительно "джентльменском" розыгрыше, ведь этим вечером гостями студии игры были сплошь мужчины: красивые, талантливые, удачливые.

Главный гость - белорусский актер театра и кино Сергей Жбанков. Зрителям он известен по своим ролям в театре имени Горького, а также игрой в многочисленных белорусских и российских кинолентах. А для Елены Макаренко из городского поселка Лынтупы Поставского района Витебской области, фельдшера скорой помощи, актер теперь стал и главным символом удачи. Именно с его счастливой руки Елена стала обладательницей квартиры в Минске по улице Академика Карского, 8.

Радость Елены, когда она узнала о своем невероятном выигрыше, было сложно передать словами. "Участвуем не так давно, вот предложили присоединиться к игре в магазине, и мы согласились, - рассказала она, когда ей дозвонились из студии игры в прямом эфире. - Я чувствую удивление, восторг. Но не знаю, это розыгрыш или сказка? Пока в шоке, не знаю что сказать! Я думаю, надо верить в чудо!"

А немного позже, во время розыгрыша денежных призов, удалось дозвониться ей по видеосвязи. "Я счастлива, но до конца еще не поверила! Все родные, близкие звонят без перерыва, - призналась счастливица. – У меня двое детей, сын служит в армии, как раз когда ехала от него, заскочила в магазин и сделала ту удачную покупку!" И пожелала всем участникам игры побед!

Переедет ли Елена Макаренко в новую квартиру - покажет время, однако напомним, что выигранная ей недвижимость - действительно достойный приз. К слову, стоимостью более 113 тыс. рублей, или около 55 тыс. долларов в эквиваленте! Дом на Карского, 8 расположен в современной новостройке столичного микрорайона Сухарево, инфраструктура которого отвечает всем запросам современного горожанина: здесь и отличное транспортное сообщение, и новая поликлиника, множество школ и детских садов, неподалеку находится и крупнейших гипермаркет "Евроопт" на Монтажников, 2, чтобы счастливая победительница продолжала принимать участие в игре "Удача в придачу!" .

Впрочем, многие участники игры, которым повезло ранее выиграть квартиру в столице, уже перебрались жить в Минск! Например, Петр Иванович Кривошеев, пенсионер из Гомеля, который выиграл суперприз в 57-м туре игры, уже переехал в свою новую минскую квартиру. Сегодня новоиспеченный минчанин принес победу Ирине Курак, акушерке из города Полоцка Витебской области, разыграв в 86-м туре стильный автомобиль.

Радостная новость застала Ирину дома, где она помогала ребенку с уроками. Удивление и шок этой победительницы благодаря видеозвонку могла видеть вся страна. "Автомобиль у меня есть, но новый пригодится!" – без тени сомнений заявила она.

Наверняка придет на спектакль Сергея Жбанкова и еще одна новоиспеченная поклонница талантливого актера: сегодня вечером аплодисменты благодаря Сергею прозвучали в адрес Жанны Чуксиной, домохозяйки из Минска, которая выиграла новый белоснежный автомобиль!

Кстати, удачной для нее стала покупка в онлайн-гипермаркете "ГиперМолл". "Ура-а-а! Это так здорово, спасибо большое! – восторженно отреагировала Жанна, когда ей дозвонились из студии игры. - Конечно, автомобиль нам пригодится! Так приятно! Я готова ходить в "Евроопт" и делать покупки каждый день. Внедорожник отдам мужу, он глава семьи!"

Для следующего победителя 86-го тура игры "Удача в придачу!" – индивидуального предпринимателя Петра Якимовича из Минска - этот вечер окрасил в кристально белый известный и талантливый белорусский шоумен Евгений Перлин. Именно такого цвета авто выиграл Петр!

Что интересно, видеозвонок из студии игры застал победителя на … шиномонтаже, где Петр как раз менял пробитое колесо. Вот это совпадение! Теперь ему принадлежит новенький внедорожник! "Я давно хотел выиграть что-то в этой игре, и вот свершилось чудо! Ждал, надеялся и верил, и мне повезло!" - признался счастливчик.

Кстати, выиграть Петру Якимовичу помогла покупка, сделанная в интернет-гипермаркете "Е-доставка". И это уже 34-й автомобиль, который участникам игры принесли онлайн-сервисы "Е-доставка" и "ГиперМолл". Также в предыдущих турах заказы с доставкой на дом обеспечили покупателям 4 квартиры в Минске!

Еще два обаятельных и талантливых джентльмена - артисты популярной группы Litesound братья Дмитрий и Владимир Карякины - сегодня галантно "открыли" двери новых внедорожников для Людмилы Величко из города Светлогорска Гомельской области, которая работает председателем районного Совета депутатов, а также Светлане Макаревич, маме в декретном отпуске из агрогородка Марково Молодечненского района Минской области.

"Что случилось?" - поинтересовалась Людмила Филипповна, когда ей дозвонились в прямом эфире. А узнав, что новости самые радостные, поделилась: "Совсем недавно у меня был день рождения! Все, как во сне, мечтала об автомобиле, у меня машины нет, и выиграла ее!"

У другой победительницы - Светланы Макаревич, которая до декретного отпуска работала контролером-кассиром в "Белмаркете" - даже дыхание перехватило от поздравлений с выигрышем. "Спасибо большое! Я так волнуюсь, сейчас рожу!" – призналась она. Выигранным внедорожником будет управлять муж счастливицы, у которого, кстати, совсем скоро день рождения! "Муж от радости кричал, так рад!" – рассказала Светлана.

Для более чем 20 000 участников 86-го тура сегодняшний вечер тоже обернулся победой: сразу после розыгрыша главных призов были разыграны и призы денежные!

В 86-й раз фортуна постучалась в двери покупателей магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Но уже ровно через неделю удача вновь поприветствует участников игры: 87-й тур в самом разгаре!

Наблюдать за розыгрышем можно будет по традиции в прямом эфире на телеканале ОНТ, в прямой интернет-трансляции на сайте evroopt.by, а также на страничках "Евроопт" в социальных сетях. Напомним, розыгрыш 87-го тура состоится 25 сентября в 18.20.

Кстати, поводов заглянуть в "Евроопт" на этой неделе немало: до 23 сентября у мальчишек, девчонок и, разумеется, их родителей есть время собрать коллекцию Бонстиков из серии "Легенды и мифы Беларуси". Одна игрушка выдается за каждые 15 рублей в чеке с применением дисконтной карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты.

Так что в "Евроопт" можно не только совмещать приятное с полезным, получая подарки за обычные повседневные покупки. Каждый поход в магазин может обернуться невероятной удачей!

Размещение рекламы на БЕЛТА