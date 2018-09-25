Время теплых событий! Продавец автозапчастей из Кобрина выиграл квартиру в Минске!

Мерзнете? Не мерзните! Вторник - это тот день, когда горят глаза, сбываются мечты, а удача согревает тысячи людей. И все это благодаря розыгрышам игры "Удача в придачу!" с "Евроопт".

Сотни покупателей магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл", которые целых семь дней - с 17 по 23 сентября - собирали игровые коды 87-го тура игры, сегодня в 18.20 включили телеканал ОНТ, чтобы своими глазами наблюдать за ходом розыгрыша. Кому-то было удобнее следить за итогами тура в прямой трансляции на сайте evroopt.by или в социальных сетях на страничках "Евроопт". Многие приехали в студию розыгрыша в минский ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8. А кто-то, быть может, не смог наблюдать за шоу, но точно помнил, что сегодня вечером ему могут позвонить с теплыми вестями.

Так или иначе, розыгрыш состоялся. Сегодня, 25 сентября, тот день, когда 5 белоснежных внедорожников, квартира в столице, а также более 20 000 денежных призов подарили участникам игры самые горячие эмоции победы!

Уют и музыка

Мягкий диван, теплый плед, чашка чая или какао, приятная музыка - "классическая" картина идеального осеннего вечера. Уже совсем скоро именно так проводить свободное время в своей новой столичной квартире сможет Александр Самсонюк, продавец автозапчастей из города Кобрина Брестской области, который сегодня стал обладателем квартиры в минском микрорайоне "Сухарево" по ул.Академика Карского, 8.

И мы даже можем предположить, какая именно музыка будет сопровождать такие уютные вечера: вне всякого сомнения, это будут композиции, исполненные популярным белорусским певцом, лидером группы "Новый Иерусалим" Александром Патлисом. Именно благодаря ему счастливчик получил тот самый заветный звонок из студии игры "Удача в придачу!" .

"Ехал в машине и остановился, когда узнал такую новость! – сообщил Александр Самсонюк, когда удалось дозвониться ему в прямом эфире из студии игры. - Это непередаваемые ощущения, я не верю, неужели мне так повезло!"

Кстати, эту счастливую новость Александр встретил не один, а вместе с супругой и двумя детьми. "Играем уже несколько лет, с момента открытия магазинов "Евроопт" в нашем городе. Выигрывали 5 и 10 рублей, но по-крупному никогда не везло, – рассказал победитель уже во время видеозвонка немного позже. - Еще не знаем, переедем ли в Минск, пока в шоке!" Что ж – этот вопрос решит семейный совет, а столичная недвижимость всегда кстати!

Дорога в золотую осень

Если осенний день выдается погожим - как здорово сесть за руль уютного автомобиля, включить красивую мелодию и отправиться в путешествие…

Поступит ли так Ирина Толкач, бухгалтер из Минска, мы не знаем, но песни Александра Патлиса точно займут почетное место в ее автофонотеке. Популярный певец принес этой участнице игры новый белоснежный внедорожник. Самое время планировать путешествие и наслаждаться красотами белорусской осени из окон нового авто!

Искреннюю улыбку Ирины благодаря видеозвонку смогла увидеть вся страна. "Мы уже знаем, смотрим розыгрыш, - рассказала она. – У меня как раз вчера был день рождения, так что этот выигрыш очень кстати! Ура-а-а!"

Тепло улыбки

Улыбка - это то, что может исправить даже самое хмурое настроение. Поэтому "Евроопт" настоятельно рекомендует этой осенью улыбаться чаще - так же, как и еще одна гостья сегодняшнего розыгрыша, позитивная и обаятельная актриса и телеведущая Светлана Боровская.

Сегодня вечером Светлана подарила Елене Шиманской, директору магазина "Евроопт" из города Несвижа Минской области не только свою очаровательную улыбку, но и шикарную новость о выигрыше автомобиля!

"Я на работе, меня уже здесь все поздравляют! – рассказала счастливица во время звонка в прямом эфире. - Раньше выигрывала только по мелочам, но в удачу верила!" "Чувства переполняют, я в шоке!" - призналась Елена Шиманская, когда удалось дозвониться ей по видеосвязи немногим позже. - Ура-а-а!"

Кстати, за все время игры "Удача в придачу!" это только восьмой крупный приз, который достался работнику холдинга "Евроопт". А ведь его коллектив насчитывает почти 40 тыс. специалистов. Напомним, до этого сотрудникам холдинга посчастливилось выиграть квартиру и шесть автомобилей. А теперь фортуна широко улыбнулась еще одному работнику компании!

Радость искреннего общения

Дарить радость сегодня в студию игры "Удача в придачу!" прибыла и еще одна замечательная гостья - учитель начальных классов из города Белыничи Могилевской области Оксана Щетинко.

Профессия учителя - особенная. Она совмещает в себе и колоссальную ответственность, и искусство дарить душевное тепло и радостные эмоции. Такие профессиональные навыки отлично пригодились сегодня Оксане Щетинко. В 84-м туре женщина выиграла столичную квартиру в игре "Удача в придачу!" , а в этот вечер она со всей ответственностью подошла к определению еще одного счастливчика.

С помощью Оксаны стильный новый автомобиль выиграла Светлана Кислая из города Молодечно Минской области, которая работает в школе учителем белорусского языка и литературы.

"Ура-а-а! Я так рада! – не стала скрывать эмоций она. – Этот автомобиль мне, конечно, нужен, такой красивый и дорогой приз!" "Уже поздравили подруги, коллеги с работы, телефон разрывается!" - с улыбкой рассказала Светлана во время видеозвонка. – Всем удачи, выигрывайте, это прекрасное ощущение, тем более видела все своими глазами в прямом эфире!"

Душевная атмосфера

А чтобы осенняя хандра не застала врасплох, разнообразить свой досуг можно, например, походом в театр или просмотром кинолент. Согревающая душевная атмосфера гарантирована!

Рекомендуем всем покупателям "Евроопт" этой осенью пересмотреть фильмы или сходить на спектакль в Минский драматический театр им.М.Горького с участием заслуженного артиста Беларуси Андрея Душечкина.

Сегодня известный белорусский актер разыграл сразу два белых автомобиля, а уедут новые машины в Борисов Минской области к маляру Любови Вечер и в Калинковичи Гомельской области к учителю математики Светлане Шевчик соответственно!

"Мои любимые увлечения – дача и поездки на природу!" - призналась Любовь Вечер, когда удалось дозвониться ей в прямом эфире из студии игры. Что ж, теперь путешествовать Любовь будет на новеньком внедорожнике! "Ура-а-а!" – радостно воскликнула победительница, услышав поздравления с победой.

"Спасибо большое, мне уже сообщили! Я очень рада!" – с улыбкой встретила новость о своей победе Светлана Шевчик, когда ей дозвонились по видеосвязи. И такие эмоции легко понять - автомобиль действительно шикарный!

Тысячи комплиментов удачи

Немного теплее сегодня стало и тем победителям, которые выиграли денежные призы 87-го тура, и таких людей немало: более 20 000!

А уже ровно через неделю в команде счастливчиков прибудет: вчера стартовал 88-й тур игры "Удача в придачу!" . Самые активные участники игры уже собирают игровые коды!

В гостях хорошо…

Впрочем, для покупателей "Евроопт" есть еще одна новость, которая обязательно согреет в эти осенние дни: Бонстики остаются!

Герои мифов и легенд Беларуси задержатся не насовсем, а только до 7 октября, но у всех коллекционеров есть еще немного времени собрать их всех. Условия остаются прежними: одну игрушку можно получить за каждые 15 рублей в чеке с картой "Е-плюс" или СТАТУСкартой в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", а покупка специальных бонтоваров обеспечивает скорейшее пополнение коллекции Бонстиков.

Дарите тепло, делитесь радостью, не переставайте улыбаться и обязательно дайте удаче вас посетить. Запастись игровыми кодами - несложно, а радость от победы - всегда бесценна!

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