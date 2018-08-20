Розыгрыш – это не шутки! Во вторник известный юморист Евгений Крыжановский разыграет 62-ю квартиру от "Евроопт"!

Евгений Крыжановский не раз приносил удачу в игре от "Евроопт". Теперь в его руках судьба сразу двух призов 82-го тура – автомобиля и квартиры в Минске!

Когда вы совершаете покупки? Среди недели или на выходных? А какой рукой берете с полки "товар удачи": левой или правой? Дисконтную карту отдаете кассиру в руки или кладете на кассу?

Нет никаких примет в игре "Удача в придачу!" с "Евроопт", есть лишь знакомая и очень простая механика, способная подарить шанс на победу: покупка на сумму от 10 рублей в магазинах "Евроопт" или "Бруснiчка", а также в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" или "ГиперМолл", зарегистрированная в игре карта "Е-плюс", предъявленная кассиру или указанная в личном кабинете покупателя на сайте онлайн-гипермаркета, "товар удачи" в покупке и… вера в свою удачу!

Но удача – вещь непредсказуемая, и, хотя приблизить ее можно, собрав сразу много игровых кодов, практика показывает, что выигрывают суперпризы и те участники, которые имеют всего один-единственный игровой код в течение тура.

Во вторник самого удачливого покупателя ждет просторная столичная квартира около "Минск-Арены" и водохранилища Дрозды!

Теперь давайте разберемся, почему все-таки стоит собирать игровые коды. Итак, самая обычная покупка в магазине для себя и своей семьи дает шанс выиграть квартиру в Минске или один из пяти стильных автомобилей.

А чем же они хороши?

Квартира, которая будет разыграна уже в этот вторник в 82-м туре игры от "Евроопт", находится в минском жилом комплексе "Променад" по адресу ул. Ильянская, 6. В непосредственной близости – "Минск-Арена", водохранилище Дрозды и множество удачливых соседей: квартиры в этом районе регулярно разыгрываются в игре "Удача в придачу!" .

Кстати, определять нового хозяина минской квартиры будет заслуженный артист Республики Беларусь, художественный руководитель киностудии "Юморинка" Евгений Крыжановский. Евгений Анатольевич уже неоднократно приносил удачу участникам игры от "Евроопт", так что его рука – гарантированно счастливая!

Также своих владельцев найдут 5 новеньких авто "Хендэ Крета"!

Пятерка "Хендэ Крета" тоже не промах: новые, красивые, прямо из салона, с коробкой автомат. Владельцев этих автомобилей определят яркие и харизматичные участницы популярной группы Las Vegas, которые также порадуют зрителей мини-концертом!

Кроме того, во вторник, 21 августа, будут разыграны более 20 000 денежных призов. Какая многочисленная "армия" победителей появится в игре "Удача в придачу!" уже завтра!

Совсем скоро на сайте evroopt.by будет размещен список всех зарегистрированных участников и их игровых кодов, полученных за 82-й тур – с 13 по 19 августа включительно. Там же после окончания розыгрыша будут опубликованы имена новоиспеченных победителей.

Загляните 21 августа в "студию удачи" в минский ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8. А если приехать не получится – за розыгрышем можно наблюдать в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by и в социальных сетях на страничке "Евроопт". Начало – в 18:20.

evroopt.by или приходите ловить свою удачу прямо в минский "Е-сити" на Денисовской, 8! Смотрите розыгрыш в прямом эфире на телеканале ОНТ и на сайтеили приходите ловить свою удачу прямо в минский "Е-сити" на Денисовской, 8!

И, конечно, начинайте запасаться игровыми кодами следующего, 83-го, тура игры, который стартовал 20 августа! Любая из совершенных вами на этой неделе покупок в магазинах "Евроопт", "Бруснiчка" или онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" может 28 августа обернуться квартирой в Минске, стильным внедорожником или денежным призом!

Не откладывайте на потом возможность изменить жизнь к лучшему! И, кто знает, быть может, именно в эти дни вы совершите "ту самую покупку", о которой будете затем с удовольствием вспоминать, сжимая в руках ключи от авто или квартиры?