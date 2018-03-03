Руководство Администрации Президента проведет выездные приемы граждан в марте

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство и должностные лица Администрации Президента Беларуси проведут в марте выездные приемы граждан и юридических лиц в регионах, сообщает БЕЛТА.
Так, помощник Президента - инспектор по Брестской области Василий Герасимов проведет прием в Дрогичине 5 марта и в Пинске - 19 марта.
Помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко примет жителей региона в Жлобине 6 марта. В этот же день в Чаусах личный прием проведет помощник Президента - инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков.
В Полоцке 13 марта состоится прием граждан помощником Президента - инспектором по Витебской области Александром Субботиным.
Помощник Президента - инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко 14 марта будет проводить прием в Ивье; начальник главного управления кадровой политики Юрий Кривошеев - в Марьиной Горке.
В Новогрудке 15 марта выездной прием проведет первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.
В Крупках 20 марта пройдет встреча с помощником Президента - инспектором по Минской области Игорем Евсеевым.
Помощник Президента - инспектор по Минску Владимир Карпяк проведет встречу в администрации Октябрьского района Минска 21 марта. В этот же день в Ошмянах примет граждан помощник Президента - инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко.
В Могилевском районе 23 марта проведет встречу заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков.
Помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко примет жителей региона в городе Корма 27 марта.
На следующий день, 28 марта, выездные приемы проведут: в Светлогорске - начальник главного экономического управления Дмитрий Барабанов; в Молодечно - начальник главного государственно-правового управления Андрей Мательский.
Начальник главного управления по взаимоотношениям с органами законодательной и судебной власти, вопросам гражданства и помилования Жанна Тищенко примет граждан в Круглом 29 марта.
Выездной прием в Дятлово проведет 30 марта заместитель главы Администрации Президента Валерий Мицкевич.
Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов, администраций районов в городах.-0-
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