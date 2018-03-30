Руководство Швейцарского Красного Креста посетит Беларусь 3-5 апреля

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Швейцарского Красного Креста Маркус Мадер и руководитель департамента международного сотрудничества ШКК Беат фон Дайникен впервые посетят Беларусь 3-5 апреля, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по коммуникации Швейцарского Красного Креста в Беларуси Павлина Иванько.

Гости ознакомятся с выполнением программы Швейцарского Красного Креста в нашей стране и обсудят перспективы дальнейшего партнерства, в том числе по приоритетному для 2018-2020 годов направлению - укреплению потенциала БОКК по повышению качества услуг медико-социальной помощи на дому, совершенствованию системы привлечения ресурсов для устойчивой работы и продвижению здорового старения и активного долголетия.

Запланированы встречи с руководством Белорусского Общества Красного Креста, работниками и волонтерами его организаций, которые активно участвовали в реализации совместных проектов. Кроме столицы Маркус Мадер и Беат фон Дайникен посетят Витебск, Новополоцк и Богушевск Сенненского района Витебской области.

"Планируется подписание соглашения о присоединении к Платформе о партнерстве, сотрудничестве и координации деятельности. Она призвана объединить усилия национальных обществ, Международного Комитета Красного Креста и Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по реализации стратегических направлений БОКК", - добавила генеральный секретарь БОКК Ольга Мычко.

Швейцарский Красный Крест оказывает экспертную и финансовую поддержку Беларуси с 1994 года. В первые годы помощь была направлена на финансирование Службы сестер милосердия БОКК и поддержку программы "Чернобыльская гуманитарная помощь и реабилитация". Затем поддержка распространилась и на такие направления, как развитие медико-социальной помощи на дому, работа с сообществами, профилактика неинфекционных заболеваний, здоровое и активное старение. В том числе во всех указанных сферах благодаря швейцарским партнерам была внедрена модель, основанная на принципе активного участия самих бенефициаров.-0-