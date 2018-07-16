Санэпидслужба рекомендует привиться против кори при планировании поездок за рубеж

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санэпидслужба Минска рекомендует привиться против кори при планировании поездок в страны, где регистрируются случаи заболеваний, сообщила сегодня на оперативном совещании в мэрии главный государственный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк, передает корреспондент БЕЛТА.

По сведениям Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, ситуация по кори в европейском регионе остается неблагополучной. По вопросам целесообразности иммунизации специалисты тесно взаимодействуют с туроператорами. "Проведенная совместно с лечебной сетью работа в отношении более 9,5 тыс. жителей города, находившихся в вероятном контакте с заболевшими корью, реализация оперативного плана мероприятий, направленных на локализацию очагов, позволили не допустить распространения инфекции в городе", - сказала Нелли Гиндюк.

В целом по итогам полугодия эпидемическая ситуация в Минске остается контролируемой. В структуре заболеваемости преобладают инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем, на втором месте - кишечные инфекции. Около 78% всех случаев острых кишечных инфекций приходится на долю детей. Чаще всего болеют дошкольники. Основными причинами заражения являются употребление плохо вымытых овощей и фруктов, несоблюдение правил личной гигиены, нарушение технологии приготовления блюд, температурных режимов, условий транспортировки в быту.-0-