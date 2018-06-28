28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбой программного обеспечения произошел в литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.
"По поступившей от сопредельной стороны информации, в пунктах пропуска на белорусско-литовском участке границы из-за произошедшего 28 июня в 10.30 сбоя в программном обеспечении прекращено оформление граждан и транспортных средств во всех направлениях", - говорится в сообщении.
О возобновлении оформления литовской стороной будет сообщено дополнительно.-0-
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