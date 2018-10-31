Сборная Беларуси выступит на фестивале школьного спорта стран СНГ в Перми

31 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. VI Международный фестиваль школьного спорта стран СНГ "Содружество" пройдет в Перми с 3 по 9 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств - участников СНГ.

В фестивале примут участие 800 юных спортсменов в составе сборных команд из 11 стран: Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана. "Особенностью фестиваля в 2018 году является участие школьников - представителей местных диаспор, проживающих на территории Перми и Пермского края. Юные спортсмены выступят в составе сборных команд стран - участниц СНГ", - отметили в МФГС.

Фестивальные соревнования пройдут по семи видам спорта: мини-футбол, баскетбол, волейбол, баскетбол 3х3, настольный теннис, бадминтон, шахматы. "Помимо соревнований для участников подготовлена насыщенная культурно-образовательная программа. Школьные команды посетят Музей пермских древностей, Пермскую художественную галерею, Исторический парк "Россия - Моя история". Также юные спортсмены подготовят творческие номера и на концерте презентуют свою культуру через национальные танцы, песни, костюмы", - сообщили организаторы.

В 2012 году на заседании Совета глав правительств СНГ было принято решение о проведении Международного фестиваля школьного спорта среди государств - участников Содружества. Фестиваль проводится с целью укрепления международных спортивных и гуманитарных связей, привлечения подростков к занятиям физической культурой и спортом.-0-