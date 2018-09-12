Сборная МВД Беларуси победила в международном турнире по стрельбе из служебного оружия

12 сентября, Минск /Николай Заяц - БЕЛТА/. Сборная команда МВД Беларуси одержала победу в II Международном турнире по стрельбе из служебного оружия среди полицейских, который проходил в Мишкольце (Венгрия), сообщили БЕЛТА в МВД.

Участниками соревнований, программа которых включала личное и командное первенство в стрельбе из пистолета, стали 17 команд из семи стран. По итогам состязаний сборная МВД одержала победу в командном зачете среди мужчин, женщины стали серебряными призерами турнира.

Первые места в личном зачете заняли майор милиции Александр Бобров (СПБТ "Алмаз") и старший лейтенант милиции Анна Гайдукевич (БФСО "Динамо"), у прапорщика милиции Евгения Зайца (в/ч 3032) - третье место.

Белорусские милиционеры впервые принимали участие в подобном турнире, поэтому особенно приятно отметить более чем достойный результат выступления белорусской сборной, сказал замначальника главного управления кадров МВД - начальник управления профессиональной подготовки полковник милиции Александр Долидович. Он убежден, что полученные навыки и опыт помогут участникам во время выступления на Втором чемпионате мира среди полицейских по стрельбе из табельного оружия, который пройдет под эгидой Международного спортивного союза полицейских в Гуанчжоу (КНР) в ноябре.-0-