Щеткина: Бакинский форум по устойчивому развитию - важная платформа для обмена опытом

25 октября, Баку /БЕЛТА - Trend/. Бакинский форум по устойчивому развитию является важной платформой для обмена опытом и мнениями. Об этом сегодня во время выступления на форуме сказала заместитель председателя Совета Республики Беларуси Марианна Щеткина.

"Такие форумы необходимы для обмена положительным опытом. Мы должны работать совместно. Выражаем благодарность Азербайджану за то, что, проводя такого рода форумы, предоставляет нам такую возможность", - сказала заместитель председателя.

В Баку 25 октября начал работу VI Международный гуманитарный форум. В мероприятии, проводимом по теме "Сформируем новый мир и нового человека: креативность и развитие человека", участвует более 580 представителей из 86 стран и 24 международных организаций. Бакинский форум по устойчивому развитию проходит в рамках Международного гуманитарного форума.-0-