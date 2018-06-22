Щеткина: устойчивое развитие Беларуси зависит от вклада каждого гражданина

22 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Устойчивое развитие Беларуси во многом зависит от вклада каждого гражданина. Об этом заявила сегодня во время встречи с трудовым коллективом АОА "Могилевлифтмаш" заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Марианна Щеткина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одна из главных задач устойчивого развития любого государства - повышение уровня и качества жизни населения. Мы должны создать условия для развития общества, реализации потенциала каждого человека, при этом мы должны думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущих поколениях. В этом процессе важно действовать сообща, и вклад каждого гражданина на своем рабочем месте очень важен, если его работа эффективна и вносит достойный вклад в развитие трудового коллектива, конкретного предприятия либо целой территории", - считает Марианна Щеткина.

За яркими примерами далеко ходить не нужно, заметила она. "Могилевлифтмаш" играет значительную роль в развитии экономики города, региона и в целом страны. "Ваше предприятие стало одним из брендов Беларуси, который гарантирует надежность и высокое качество продукции, более 80% которой экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья. Результат успешной работы - достойная заработная плата и весомый социальный пакет для работников, а это самым непосредственным образом влияет на уровень и качество жизни", - подчеркнула вице-спикер верхней палаты белорусского парламента.

Беларусь является одним из лидеров в процессе достижения Целей устойчивого развития, за минувший год в стране создана система работы по этому направлению, в которую вовлечены правительство, парламент, представители госорганов, партнерских организаций, ученые, бизнесмены и общественность. "Наша общая задача сохранить нашу планету для грядущих поколений в таком состоянии, в котором мы ее получили. Это основной показатель устойчивого развития. А повышение уровня и качества жизни людей не только доходы. Это эффективные рабочие места, здоровый образ жизни, чистые воздух и вода, сохранение биоразнообразия и многое другое", - добавила Марианна Щеткина.

В 2015 году государства - члены ООН приняли повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года, которая включает в себя список из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР). Они направлены на ликвидацию бедности и голода, борьбу с неравенством и несправедливостью, решение проблем, связанных с климатическими изменениями. Повестка-2030 - это комплексная стратегия повышения качества жизни людей, развития и потребления без ущерба для будущих поколений. Все 17 целей адаптируются и для Беларуси. Над этим работают Национальный координатор по достижению ЦУР, Совет по устойчивому развитию (куда входят представители всех госорганов), партнерская и другие группы, гражданское общество и международные организации. Все их предложения будут отражены в Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2035 года. Программные документы, законодательные акты также будут опираться на цели Повестки-2030.-0-