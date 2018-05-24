Секретари совбезов стран ОДКБ договорились совершенствовать борьбу с новыми угрозами

24 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась принял участие в заседании Комитета секретарей советов безопасности государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности, которое состоялось 24 мая в Астане. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза Беларуси.

Участники мероприятия обменялись мнениями о вызовах и угрозах коллективной безопасности в зоне ответственности ОДКБ, рассмотрели ход реализации решений, принятых на ноябрьской 2017 года сессии Совета коллективной безопасности Организации. Главами аппаратов советов безопасности подписаны документы, направленные на совершенствование деятельности ОДКБ.

Во время рабочей поездки также состоялась встреча государственного секретаря Совета безопасности Беларуси с помощником Президента - секретарем Совета безопасности Казахстана Нурланом Ермекбаевым и двусторонние консультации экспертов аппаратов советов безопасности. Обсуждены результаты выполнения плана двустороннего сотрудничества, а также определены перспективные направления взаимодействия.-0-