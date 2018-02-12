Семинары по разъяснению норм декрета №7 в строительстве пройдут в феврале во всех областях Беларуси

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом проведет в феврале семинары по разъяснению норм декрета №7 "О развитии предпринимательства", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минстройархитектуры.

"Во время встреч всем заинтересованным представителям бизнес-сообществ будут даны разъяснения новшеств, которые касаются сферы строительства. Среди главных нововведений упрощение процедуры закупок и проведения экспертизы", - пояснили в пресс-службе.

В Брестской области семинар запланирован на 13 февраля, в Гродненской области - на 14 февраля, в Гомельской - на 16 февраля, в Витебской - на 20 февраля, в Могилевской - на 21 февраля. В Минске семинар пройдет 26 февраля.-0-