Семьи и школы-интернаты получат помощь в подготовке детей к школе от профсоюзов

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовал новый этап благотворительной акции Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) "Профсоюзы - детям", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Профсоюзные организации республики традиционно принимают активное участие в подготовке детей к школе. Особое внимание уделяется малышам, которые идут в первый класс, детям-сиротам, многодетным, малоимущим и приемным семьям, а также семьям, которые воспитывают детей-инвалидов или оказались в трудной жизненной ситуации.

Семьям с детьми школьного возраста помощь оказывают профкомы предприятий и организаций, в которых работают родители. Так, профком Могилевского предприятия "Можелит" совместно с руководством проведут 17 августа праздник для школьников. На площади перед заводом будет организована развлекательная программа с аниматорами, красочным шоу и конкурсами. В празднике примут участие более 200 школьников - детей сотрудников предприятия. Работникам, воспитывающим детей школьного возраста, будет оказана материальная помощь. Особое внимание уделят будущим первоклассникам - для них приготовлены подарки, в том числе школьные принадлежности.

Кроме того, материальную и финансовую поддержку получат подшефные детские социальные приюты, школы-интернаты, дома семейного типа. Всего в акции "Профсоюзы - детям" будет задействовано более 180 учреждений.

Размер материальной и финансовой поддержки, которую оказывают профсоюзные организации всех уровней, из года в год растет. В 2017 году на эти цели направлено более Br3,495 млн.-0-