Сенько: таможенные службы обеспечат безопасность и ускоренное перемещение граждан во время II Евроигр

25 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Таможенные службы Беларуси обеспечат безопасность и ускоренное перемещение граждан во время проведения II Европейских игр. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Принимая во внимание задачи, стоящие перед нашим государством в связи с проведением в 2019 году II Европейских игр, а в 2021 году чемпионата мира по хоккею совместно с Латвией, уже сегодня проводятся необходимые мероприятия по повышению безопасности границ, беспрепятственному пропуску граждан, ускоренному перемещению через таможенную границу товаров и транспортных средств", - отметил Юрий Сенько.

По его словам, в 2017 году проведено совместное обследование готовности инфраструктуры пунктов пропуска к проведению игр. "Мы должны быть готовы. Сегодня у нас есть техническая оснащенность для потока, который есть. Но в период проведения таких массовых мероприятий, естественно, увеличится потребность в техоснащении. Мы готовы к его приобретению. В частности, будут приобретаться детекторы наркотических, взрывчатых веществ, персональные видеорегистраторы, терминалы для снятия информации, средства радиосвязи", - рассказал Юрий Сенько. Также планируется провести работы по модернизации имеющихся систем видеонаблюдения.

Во время проведения игр будет применяться упрощенный порядок таможенного декларирования при временном ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза транспортных средств для личного пользования. "Достаточно будет предоставления свидетельства о регистрации транспортного средства для целей таможенного декларирования. Аналогичный порядок применялся в период проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой 2014 года в Минске", - отметил Юрий Сенько.-0-