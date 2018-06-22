22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серия тематических роликов ко Дню Независимости стартует на "Беларусь 1", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Журналисты Агентства телевизионных новостей подготовили специальный проект - цикл тематических роликов о лицах и технике, которые 3 июля примут участие в красочном шествии по проспектам и улицам Минска.

Парад - ключевой момент празднования Дня Независимости в Беларуси. Подготовка к нему длится несколько месяцев, а организаторы стараются сделать все возможное, чтобы торжество было максимально ярким, интересным и запоминающимся. Ежегодно минчане и гости столицы, а также телезрители видят масштабное шествие сотен военнослужащих, десятков единиц боевой техники и военной авиации.

В специальных тематических роликах журналисты АТН расскажут самые интересные подробности об актуальных вооружениях нашей армии, краткую историю военной и гражданской техники и воздушных судов, а также детально проанализируют, какими раньше были бронеавтомобили, минометы, роботизированные комплексы, реактивные системы и через какие изменения и модернизацию они прошли.

В проекте также сделан акцент на людях - непосредственных участниках парада. Героями роликов станут не только военные, но и сотрудники МЧС, МВД, курсанты профильных институтов и университетов. Телезрители увидят их повседневную жизнь, узнают об увлечениях и хобби.

Первый ролик зрители телеканала "Беларусь 1" смогут увидеть уже сегодня в вечернем эфире во время программы "Панорама".-0-