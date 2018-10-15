Сессия Межгоссовета по гидрометеорологии СНГ пройдет в Минске 17-18 октября

15 октября /Корр. БЕЛТА/. Сессия Межгосударственного совета по гидрометеорологии Содружества Независимых Государств пройдет в Минске 17-18 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

На сессии планируется рассмотреть 20 вопросов по основным направлениям деятельности национальных гидрометеорологических служб стран Содружества. Особое внимание будет уделено развитию наземной сети наблюдений, научно-исследовательской и научно-методической работе, функционированию информационных и телекоммуникационных систем, а также организационным вопросам.

Межгосударственный совет по гидрометеорологии СНГ создан в 1992 году для решения задач прогнозирования гидрометеорологических процессов, их влияния на окружающую среду, своевременного информирования и предупреждения органов управления и населения о стихийных явлениях. Основные направления сотрудничества стран Содружества в этой области касаются вопросов глобального изменения климата, мониторинга загрязнения окружающей среды, гидрометеорологической безопасности, метеорологического обеспечения полетов судов гражданской авиации, обмена информацией.-0-