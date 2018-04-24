24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские школьники будут учиться по расписанию понедельника в рабочую субботу 28 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

"Школьники будут учиться 28 апреля по расписанию понедельника за 30 апреля. Так же, как и учащиеся профессионально-технических и средних специальных учреждений образования", - проинформировали в ведомстве.

Кроме этого, в обычном режиме будут работать детские сады. Учреждения допобразования детей и молодежи в рабочую субботу проведут занятия по своим программам.-0-