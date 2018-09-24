Шуневич обратился к Президенту с просьбой о создании комитета по подготовке к чемпионату мира по хоккею 2021 года

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД направило Президенту просьбу о создании комитета по подготовке к чемпионату мира по хоккею 2021 года, который пройдет в Беларуси и Латвии. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, сообщает БЕЛТА.

Говоря о подготовке к массовым международным мероприятиям, министр подчеркнул, что МВД готовится и к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Беларуси в 2021 году. "Сегодня я направил главе государства документ с просьбой организовать соответствующий комитет по подготовке к этому форуму, - отметил Игорь Шуневич. - Ну а задачи МВД, которые мы решаем в ходе обеспечения этих мероприятий, они традиционны. В этот период времени у нас очень много гостей. Это знаковые события в масштабах государства и не только нашего - наших соседей, некоторые в мировом масштабе звучат, как чемпионат мира по хоккею. Естественно, что республика и каждый сотрудник в том числе должны наилучшим образом представить нашу страну для этих гостей. И не только для них, но и для наших граждан, которые ждут этих мероприятий. Поэтому тот продукт, который от нас ждет общество - это спокойствие, безопасность. Мы должны подготовиться к тому, чтобы выдать его в лучшем виде, провести свою работу незаметно, как всегда, и без нареканий".

Министр добавил, что все остальные производные - языковая и техническая подготовка, экипировка - все происходит по наработанной схеме. "Убежден, что мы подготовимся, проведем масштабные массовые мероприятия и продемонстрируем всему миру то, что в Беларуси, как показывают рейтинги, - мир, порядок, спокойствие и гармония", - сказал Игорь Шуневич.-0-