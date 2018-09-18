Шуневич: правоохранители Беларуси и России должны объединяться в борьбе с нарушениями на спортобъектах

18 сентября, Новополоцк /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Правоохранители Беларуси и России должны объединять усилия в борьбе с правонарушениями на спортивных объектах. Об этом заявил сегодня министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич на открытии заседания Объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства в Новополоцке, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Игоря Шуневича, серьезная социальная проблема современности связана с хулиганскими действиями и массовыми нарушениями общественного порядка на стадионах или в непосредственной близости от них. "Причины таких правонарушений в основном находятся за пределами спорта. Указанное свидетельствует о необходимости объединения усилий по противодействию хулиганскому поведению зрителей при проведении спортивных мероприятий", - отметил министр.

По мнению руководителя белорусского ведомства, важно также усилить сотрудничество в сфере безопасности дорожного движения. По его словам, свобода перемещения в Союзном государстве активно используется в неблаговидных целях правонарушителями, которые пытаются уйти от наказания. В этой связи требует совершенствования порядок привлечения к ответственности нарушителей ПДД, являющихся гражданами государств - участников Договора о создании Союзного государства, считает Игорь Шуневич.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев выразил согласие с данной оценкой. "Высокий уровень сотрудничества достигнут нами в сфере борьбы с преступностью, обеспечении общественного порядка и безопасности на территории Союзного государства. Во многом благодаря совместным усилиям удалось улучшить ситуацию в зоне ответственности органов внутренних дел, - отметил он. - Вместе с тем углубление интеграционных процессов, появление новых вызовов и угроз требует от нас совершенствования организационно-правовых механизмов, взаимодействия как на двусторонней, так и на многосторонней основе".-0-