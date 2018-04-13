Швед: в Беларуси с апреля 2014 года не выявлено ни одного неподконтрольного наркотика

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с апреля 2014 года не выявлено ни одного неподконтрольного наркотического вещества, сообщил председатель Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Андрей Швед в ходе онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Он отметил, что в борьбе с распространением наркотиков госкомитет играет одну из важнейших ролей. "В этом вопросе мы серьезно продвинулись вперед и не только проводим исследования по наркотикам, но и являемся единственной страной в мире, которая мониторит ситуацию - не просто проводит исследования, но и выполняет функцию профилактики. Это достигается за счет постоянного мониторинга информационного пространства, контактов с коллегами. Еще до появления наркотического вещества в Беларуси оно вносится в перечень запрещенных. Статистика говорит сама за себя: в республике с апреля 2014 года не было выявлено ни одного неподконтрольного наркотического вещества", - констатировал председатель ГКСЭ. К примеру, в Западной Европе в среднем уходит год на то, чтобы внести новый препарат в перечень запрещенных. В Беларуси процесс занимает несколько суток.

Белорусские эксперты имеют в своем арсенале самое технологичное оборудование, которое в разы позволяет повысить оперативность и качество исследований. "Мы выстроили уникальную на постсоветском пространстве трехуровневую систему проведения экспертиз всех видов наркотиков. Функционирует 19 приборов в столице, областных центрах и крупных городах. Это позволяет без дополнительных затрат на доставку объектов в круглосуточном режиме обеспечить потребности органов уголовного преследования в оперативном (до 1 часа) проведении таких экспертиз. До 30 суток, а зачастую и намного раньше, можем исследовать любую партию наркотиков. На будущее мы запланировали завершить создание трехуровневой системы и по другим видам экспертиз", - проинформировал руководитель ведомства.

Андрей Швед рассказал, что до создания Государственного комитета судебных экспертиз одной из ключевых проблем было слабое материально-техническое обеспечение экспертных подразделений. В 2013 году износ оборудования достигал 82%. На республику было всего 4 прибора по исследованию наркотиков.

По словам председателя госкомитета, была решена и проблема отсутствия методического и методологического обеспечения. Создан реестр методик судебных экспертиз - алгоритм работы судебного эксперта, по которому он должен проводить ту или иную экспертизу. Методика принимается на межведомственном совете, куда входят руководители или должностные лица всех правоохранительных органов, судов. В случае, когда есть необходимость участникам процесса проверить заключение эксперта, можно взять методику и сверить. "Это вопрос и качества, и научного обеспечения, и унифицированного подхода к проведению экспертных исследований. В настоящее время более 280 таких методик уже внесено в реестр, и мы постоянно проводим работы по его дополнению. В последние годы активно внедряем новые виды экспертиз, востребованные правоохранительными органами", - заключил он.-0-

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