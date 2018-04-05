Швейцарский Красный Крест присоединился к Платформе о партнерстве и координации деятельности БОКК

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцарский Красный Крест присоединился к Платформе о партнерстве, сотрудничестве и координации деятельности Белорусского общества Красного Креста. Соответствующее соглашение подписано сегодня между генеральным секретарем БОКК Ольгой Мычко, директором ШКК Маркусом Мадером и руководителем департамента международного сотрудничества ШКК Беатом фон Дайникеном, передает корреспондент БЕЛТА.

"Речь идет о работе национального общества в целом, систематизации партнерства в рамках движения Красного Креста. Платформа создана между БОКК, Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международным комитетом Красного Креста и предполагает возможность присоединения к ней других заинтересованных национальных обществ. Первыми к нам подключились давние партнеры из Швейцарии", - сказала Ольга Мычко.

Всего есть 7 стратегических направлений, которые реализует Красный Крест. Предполагается, что каждое национальное общество, которое решает присоединиться к платформе, прежде всего заинтересовано в реализации общего для него и для БОКК стратегического направления. "Проблемы и акценты у всех разные, но в чем-то они могут совпадать. Например, кого-то больше интересуют вопросы имплементации норм международного гуманитарного права, кого-то - ликвидация последствий военных действий, кого-то - медико-социальный компонент. Например, Украина, думаю, тоже к нам присоединится, потому что она может поделиться своими наработками по медико-социальной помощи и в то же время перенять наш опыт. Швейцарскому Красному Кресту сегодня более интересно направление работы с мигрантами, а также взаимодействие с государственными органами и возможность развития социального компонента через такое партнерство, чего у них в стране нет", - пояснила Ольга Мычко.

Она особо подчеркнула, что БОКК ищет партнера, с которым будет происходить взаимообмен опытом, технологиями, инновациями.

Сами гости уверены, что участие в платформе позволит четко обозначить роли национальных обществ-партнеров, поможет оперативно узнавать о планируемой деятельности друг друга и работать эффективнее, объединив усилия. "Наша главная цель - укрепить потенциал БОКК, чтобы он мог оказывать высококачественные услуги на профессиональном уровне, расширить покрытие этими услугами", - подчеркнул Маркус Мадер.

Эта цель перекликается с целью нового проекта "Консолидация опыта и развитие программы БОКК по здоровому и активному старению и оказанию медико-социальной помощи на дому", который реализуется в Беларуси при швейцарской поддержке. Он является логичным продолжением ряда более узких проектов, с итогами которых Маркус Мадер и Беат фон Дайникен ознакомились во время визита в Беларусь 3-5 апреля.

"Я уже второй раз посещаю Беларусь и вновь ощущаю открытость людей, гостеприимство, - сказал Беат фон Дайникен. - Хочу отметить работу БОКК совместно с волонтерами по оказанию помощи пожилым людям. Они играют важную вспомогательную роль в осуществлении социальных программ государства".

Кроме встреч с руководством Белорусского общества Красного Креста гости побывали в Витебске, Новополоцке, Полоцке и Богушевске Витебской области, где пообщались с работниками БОКК и волонтерами, которые активно участвуют в реализации совместных с ШКК проектов и демонстрируют искреннюю солидарность к деятельности Красного Креста. "Мы познакомились с работой службы сестер милосердия, а с одной из них посетили ее подопечного. Это пожилой мужчина, ему далеко за 80 лет, прикованный к кровати. Понравилась мотивация медсестры, притом что заработная плата в Красном Кресте ниже, чем в государственном учреждении. Оказалось, что ей нравятся доверительные отношения, которые завязываются с подопечными, от которых она получает искренние слова благодарности. А также она может регулировать свое рабочее время в течение дня", - отметил Маркус Мадер.

Швейцарский Красный Крест оказывает экспертную и финансовую поддержку Беларуси с 1994 года. В первые годы помощь была направлена на финансирование Службы сестер милосердия БОКК и поддержку программы "Чернобыльская гуманитарная помощь и реабилитация". Затем поддержка распространилась и на такие направления, как развитие медико-социальной помощи на дому, работа с сообществами, профилактика неинфекционных заболеваний, здоровое и активное старение. В том числе во всех указанных сферах благодаря швейцарским партнерам была внедрена модель, основанная на принципе активного участия самих бенефициаров.-0-