Ситуация по кишечным инфекциям стабильная и контролируемая - РЦГЭиОЗ

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эпидемиологическая обстановка по кишечным инфекциям стабильная и контролируемая в Беларуси, сообщил журналистам заведующий противоэпидемическим отделением ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" (РЦГЭиОЗ) Дмитрий Голотик, передает корреспондент БЕЛТА.

"По итогам шести месяцев заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Беларуси находится на уровне аналогичного периода прошлого года, зарегистрировано около 8 тыс. случаев. В целом эпидемиологическая обстановка по кишечным инфекциям стабильная и контролируемая. Не зафиксировано вспышек заболевания, связанных с употреблением пищевых продуктов промышленного изготовления или на предприятиях общественного питания. Вместе с тем аномально теплая погода вызвала на 31% рост заболеваемости сальмонеллезами по сравнению с первым полугодием 2017 года", - рассказал он.

Наиболее часто передача кишечных инфекций происходит через загрязненную воду и руки, а также при употреблении пищевых продуктов и готовых блюд, приготовленных с нарушением технологии или неправильно хранившихся по месту жительства.

Много рисков существует за пределами Беларуси, сказал Дмитрий Голотик. Поэтому, выезжая на отдых за рубеж, будет не лишним уточнить у своего туроператора информацию об эпидситуации в стране планируемого отдыха. "Питаться в зарубежных поездках следует в местах, рекомендованных туристической компанией, и не пробовать все предлагаемые экзотические блюда. При чистке зубов лучше всего использовать воду из герметично закрытых бутылок с питьевой водой, которая продается в отелях, а при купании стараться избегать попадания воды в полость рта, - уточнил он. - Также следует во время отдыха за границей пить больше, чем обычно жидкости и кислых соков".

Вернувшись домой из отпуска, необходимо обратить внимание на состояние своего здоровья и ни в коем случае не заниматься самолечением. При появлении первых симптомов кишечных инфекций, следует незамедлительно обратиться за помощью к врачу и акцентировать его внимание на стране отдыха, отметил специалист.-0-