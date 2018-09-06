6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет примет дополнительные меры для раскрытия убийств прошлых лет, сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мною поставлена задача обратить особое внимание наших следственных подразделений на дела, связанные с убийствами прошлых лет. Это серьезный пласт работы. Это тот участок, где мы незаменимы, поскольку эти дела находятся у нас в производстве. Они, как правило, приостановлены. Это дела и 1980-х, и 1990-х годов. Таких дел в общей сложности чуть больше тысячи", - сказал Иван Носкевич.

По указанию председателя Следственного комитета будет проведена полная ревизия всех таких дел, оценены и исследованы все имеющиеся вещественные доказательства. "Мы хотим этой работе придать первостепенное значение. Я близок к тому, чтобы в принципе 2019 год в системе Следственного комитета объявить годом дополнительных мер по раскрытию убийств прошлых лет", - отметил Иван Носкевич.

Глава ведомства также отметил определенную эффективность в этой работе. Так, если до образования комитета в стране ежегодно оставалось до 30 нераскрытых дел, то в текущем году их всего пять. Это стало результатом в том числе появившихся новых возможностей, в частности, в области генетических исследований.

Иван Носкевич привел пример такой работы. В этом году в суд направлено уголовное дело по факту убийства прошлых лет. Убитая женщина 12 лет была закопана в земле и залита слоем бетона. Благодаря тому, что добросовестный следователь сохранил вещественные доказательства до этого времени, с использованием новых методов исследования удалось выделить ДНК в достаточном количестве и установить виновное лицо.-0-