Служба розыска БОКК в 2017 году помогла 215 людям восстановить семейные связи или узнать о родных

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служба розыска Белорусского общества Красного Креста в 2017 году помогла восстановить семейные связи, найти родственников или информацию о них, о местах захоронений по 215 заявкам. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный специалист отдела по чрезвычайным ситуациям и розыску Белорусского общества Красного Креста Идаэль Герреро.

"За этот год в службу розыска поступило 1,2 тыс. заявок, среди которых 400 - совершенно новые дела. С положительным результатом были закрыты 215 дел. Надо сказать, что подавляющее большинство из них связаны с вопросами сохранности воинских захоронений за рубежом или оказанием помощи в получении справки о пребывании на принудительных работах во время Второй мировой войны", - отметил Идаэль Герреро.

Он пояснил, что существует сеть из 190 национальных обществ Красного Креста, где есть специалисты, занимающиеся рассмотрением дел о восстановлении семейных связей, которые оборвались в результате вооруженных конфликтов, стихийных бедствий, эпидемий (любых ситуаций, требующих гуманитарного вмешательства). При запросе на территории Беларуси розыск ведется в иных странах, где может находиться пропавший, и наоборот. Причем помощь оказывается только родственникам первой линии родства - родителям, детям, супругам, внукам. Также Красный Крест занимается оформлением и передачей посланий для поддержания связей между членами семей, разлученных вследствие вооруженного конфликта.

Еще одно направление службы розыска связано с последствиями Второй мировой войны. Это и выяснение вопросов сохранности мест захоронения, и помощь в получении информации о тех, кто находился в плену, концлагерях и т.д. "Иногда случаются истории со счастливым концом, когда обнаруживаются живые родственники, которых войной раскидало по разным странам. Один из первых случаев, с которым я столкнулся, когда попал сюда на работу, как раз из таких. Гражданину Беларуси нужна была подтверждающая информация о том, что его мама находилась на принудительных работах в Германии. С нами связались немецкие коллеги из архива Международной службы розыска в Бад-Арользене. Сказали, что подобный запрос на того же человека поступал из Великобритании. Оказалось, что там жил двоюродный брат нашего заявителя с отцом. Мы передали контакты белорусу - и родственники смогли установить связь", - рассказал Идаэль Герреро.

Буквально на днях в службу розыска БОКК обратились коллеги из Украинского общества Красного Креста. Им поступил запрос от мужчины, который потерял связь с родной сестрой, проживающей в Беларуси. До 2013 года они общались, даже приезжали друг к другу, но затем контакт с пожилой женщиной прервался. "Мы связались с УВД и получили данные, что разыскиваемая проживает в доме-интернате, узнали адрес. Передали контакты брата ей, а ее контакты - украинским коллегам. И эта история также закончилась счастливо", - заключил собеседник.-0-