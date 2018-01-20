СМИ играют важную роль в информировании населения о переписи населения - Белстат

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева отметила существенную роль республиканских и местных СМИ в плане информирования населения о переписи. Такая информация размещена на сайте Министерства информации по итогам заседания временной республиканской комиссии по содействию переписи населения Беларуси 2019 года, сообщает БЕЛТА.

По словам Инны Медведевой, после выхода ряда публикаций и передач граждане стали проявлять большую активность и интерес к организации этого мероприятия.

На заседании, в котором принял участие первый замминистра информации Игорь Луцкий, обсуждались результаты пробной переписи населения, которая проходила 2-13 октября 2017 года в Молодечненском районе. Это важный подготовительный этап переписи населения Беларуси 2019 года. Ее основные задачи - апробирование организационных мероприятий, оценка нагрузки на переписчика и заведующего переписным участком, отработка проекта программы переписи, в том числе вопросов, которые будут задавать населению в ходе основной переписи населения. Также была проанализирована работа планшетных компьютеров и программного обеспечения для сбора и передачи данных.-0-